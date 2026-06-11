अमेरिका की रियल एस्टेट टेक्नोलॉजी कंपनी ओपन डोर ने भारत के कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। ओपन डोर अपने भारत ऑपरेशन्स को बंद करने जा रहा है। इस एक फैसले की वजह से 250 के करीब भारतीय कर्मचारियों की नौकरी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी को अब छोटी लेकिन एआई आधारित टीमों के जरिए अपने ऑपरेशन्स आगे बढ़ाने हैं।

ओपन डोर के सीईओ Kaz Nejatian ने बताया है कि कुछ महीने पहले ही कंपनी ने भारत में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। उस समय यहां 250 के करीब लोगों को नौकरी दी गई थी। लेकिन सीईओ के मुताबिक कंपनी की कार्यशैली में बदलाव आया है और वो नौकरियों को भारत के बजाय अमेरिका में ही ट्रांसफर करना चाहती है।

सीईओ ने इस बात पर भी जोर दिया कि यहं सवाल भारतीय कर्मचारियों की गुणवक्ता को लेकर नहीं है, उनका काम तो बेहतरीन है और वे आगे दूसरी कंपनियों को भी नाम रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहां कंपनी की बदली कार्यशैली का है जहां पर एआई अब एक सक्रिय भूमिका निभाने जा रहा है।

भारत में ऑपरेशन्स बंद करने को लेकर Kaz Nejatian ने कहा है कि हमारे सारे ग्राहक अमेरिका के ही हैं, ऐसे में उनके करीब रहकर काम करना ज्यादा बेहतर रहेगा। कंपनी सीईओ ने आगे की रणनीति बताते हुए कहा कि अब संख्या के मामले में जरूर ओपन डोर एक छोटी कंपनी जैसी दिखाई देगी, लेकिन प्रभाव पहले से ज्यादा होगा।

इस एक फैसले की वजह से जानकार भारत के आउटसोर्सिंग मॉडल को लेकर भी चिंतित है। वर्तमान में भारत दुनिया का एक बड़ा टेक्नोलॉजी हब है, कई विदेशी कंपनियां भारत से मदद मांग काम आउटसोर्स करती हैं। लेकिन एआई की वजह से इस पर ब्रेक लग सकता है।

लेकिन इस घटना ने एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि भविष्य में कितने सेक्टरों पर एआई का कैसा प्रभाव रहने वाला है। बात चाहे बैंकिंग की हो, नियमित प्रशासनिक जिम्मेदारियों की, काम करने का तरीका बदल रहा है।

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