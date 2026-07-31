तिरुवनंतपुरम सिटी कॉर्पोरेशन काउंसिल मीटिंग में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। दरअसल बीजेपी ने अपने पार्षद आर सुगाथन के लिए छह महीने की छुट्टी की मंज़ूरी ले ली, जो अभी KAAPA के तहत जेल में बंद हैं। इस कदम का विपक्ष ने कड़ा विरोध किया। वझोट्टुकोणम वार्ड के पार्षद सुगाथन की छुट्टी का आवेदन बीजेपी सदस्यों और निर्दलीय पार्षद सुधीश के समर्थन से पास हो गया। 101 सदस्यीय वाली काउंसिल में 51 सदस्यों का समर्थन मिलने के बाद मेयर वीवी राजेश ने आवेदन के पक्ष में अपना वोट दिया।

UDF और LDF के सदस्यों ने किया विरोध

विपक्षी UDF और LDF के सदस्यों ने काउंसिल हॉल के अंदर नारे लगाकर विरोध किया, जिसे उन्होंने केरल एंटी-सोशल एक्टिविटीज़ (प्रिवेंशन) एक्ट (KAAPA) के तहत जेल में बंद पार्षद को बचाने की कोशिश बताया। विपक्षी सदस्य मेयर के पोडियम के सामने खड़े हो गए और अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम गैर-कानूनी और अलोकतांत्रिक है। मीटिंग के दौरान UDF लीडर के एस सबरीनाधन ने मेयर से पूछा कि केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट के किस प्रोविज़न के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद एक पार्षद को छुट्टी दी जा रही है।

LDF पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर एस पी दीपक ने आरोप लगाया कि मेयर एक गैर-कानूनी और एंटी-डेमोक्रेटिक कदम के ज़रिए KAAPA के एक बंदी को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करेगा। काउंसिल मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर राजेश ने कहा कि सुगाथन ने छुट्टी का आवेदन दिया था, जिसे केरल म्युनिसिपैलिटी एक्ट के मुताबिक काउंसिल ने ठीक से मंज़ूर कर लिया था। उन्होंने कहा कि आवेदन को बीजेपी और निर्दलीय पार्षद सुधीश का समर्थन मिला था।

मेयर ने क्यों दिया वोट?

राजेश ने कहा कि उन्होंने अपना वोट इसलिए दिया क्योंकि मेयर की ज़िम्मेदारी थी कि वह एक चुने हुए मेयर की मेंबरशिप को बचाए। मेयर ने आगे कहा कि जेल में बंद काउंसलर के आग्रह के आधार पर राज्य गृह विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर काउंसिल में छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है और वह मंज़ूर हो जाती है और अपनी काउंसिलरशिप को बचा सकते हैं। उनके मुताबिक सुगाथन ने वियूर जेल सुपरिटेंडेंट को आवेदन दिया, जिन्होंने इसे सही चैनल से पोस्ट से कॉर्पोरेशन को भेज दिया।

सूत्रों ने कहा कि अगर जेल में बंद पार्षद सुगाथन बिना मंज़ूर छुट्टी लिए शुक्रवार की काउंसिल मीटिंग में गैरहाज़िर रहते, तो उन्हें डिसक्वालिफ़िकेशन का सामना करना पड़ता। कई अपराधिक केस में आरोपी सुगाथन को KAAPA के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का सामना करना पड़ा था और पिछले महीने नाटकीय घटनाओं के बाद उन्हें राज्य की राजधानी में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने और उन्हें गिरफ़्तार करते समय आगे की हिंसा रोकने के लिए हवा में गोली चलानी पड़ी।

केरल हाई कोर्ट ने एक मंदिर उत्सव से जुड़े कथित हमले के मामले में सुगाथन को एंटीसिपेटरी बेल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया। बीजेपी ने 2025 के लोकल बॉडी चुनावों के बाद तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें वह 101 सदस्यों वाली सिविक बॉडी में 50 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

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