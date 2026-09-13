आम आदमी पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी राज्य में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गठबंधन करने जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस को पता चला है कि दोनों पार्टियों के नेता रविवार दोपहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस गठबंधन का औपचारिक ऐलान करेंगे। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस, जिसके तीन विधायक हैं, अभी इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इस गठबंधन को गोवा फर्स्ट अलायंस कहा जाएगा।

अरविंद केजरीवाल ने क्या पोस्ट किया था?

शनिवार को एक्स पर एक पोस्ट में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मैं आज गोवा जा रहा हूं, जहां मैं एक बहुत बड़ी घोषणा करने वाला हूं।” इससे पहले दिन में, एक सड़क पर दोनों पार्टियों के सिंबल वाले कुछ होर्डिंग्स और पोस्टर लगाए गए, जिससे गठबंधन की अटकलें तेज हो गईं। इन होर्डिंग्स में बीजेपी और कांग्रेस को निशाना बनाया गया था और तटीय राज्य के मतदाताओं के लिए मैसेज था, “कांग्रेस और बीजेपी ने आपको दो बार धोखा दिया है। उन्हें तीसरी बार धोखा न देने दें।”

जीएफपी एक क्षेत्रीय पार्टी

जीएफपी एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका नेतृत्व विधायक विजय सरदेसाई करते हैं। इसने 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और केवल एक सीट, फाटोर्डा (जिसका प्रतिनिधित्व सरदेसाई करते हैं) पर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी ने पांच साल पहले अकेले चुनाव लड़ा था और दक्षिण गोवा में वेलिम और बेनौलिम की दो सीटें जीती थीं।

आम आदमी पार्टी और जीएफपी के वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए गठबंधन बहुत जरूरी है और उन्होंने विपक्ष के साझा गठबंधन के लिए बातचीत में देरी करने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, नेताओं ने कहा कि भविष्य में गठबंधन में शामिल होने और एकजुट होकर बीजेपी को हराने के लिए समान विचारधारा वाली धर्मनिरपेक्ष ताकतों के लिए दरवाजे खुले हैं।”

बीजेपी के खिलाफ लोगों में प्रबल असंतोष- आप नेता

आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, “बीजेपी के खिलाफ लोगों में प्रबल असंतोष है। सच्चाई यह है कि बीजेपी को हराने के लिए गोवा में गठबंधन की जरूरत है। गठबंधन करने वाली दोनों पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में रुचि रखती हैं। लेकिन कांग्रेस शायद चुनाव से लगभग तीन हफ्ते पहले तक गठबंधन नहीं करेगी। इसलिए, इस समय यह गठबंधन कांग्रेस की विफलता को दर्शाता है।”

आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, “विपक्ष की सबसे प्रमुख पार्टी होने के नाते कांग्रेस को गठबंधन बनाने में पहल करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं की। हम और इंतजार नहीं कर सकते। मीडिया में बयान देने से गठबंधन नहीं बनता। चुनाव आखिरी तीन महीनों में नहीं लड़े जाते। लोगों को पहले से तैयारी करनी होगी।”

2022 के चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पार्टी ने राज्य की 40 सीटों में से 20 पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 11 सीटें मिलीं। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका तब लगा जब सितंबर 2022 में आठ विधायकों ने बीजेपी में दल बदल लिया, जिससे उसके विधायकों की संख्या घटकर तीन रह गई। इससे पहले, 2019 में, कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे।

कांग्रेस पर दलबदल का बोझ

दोनों पार्टियों के बीच इस बात पर चर्चा के दौरान कि क्या उन्हें कांग्रेस को अपने साथ लाना चाहिए, दल-बदल का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। जीएफपी ने पिछले महीने की शुरुआत में कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला।

एक वरिष्ठ जीएफपी नेता ने कहा, “जनता की भावना यही है कि बीजेपी को हराने के लिए चुनाव से पहले एकता होनी चाहिए। पिछले सात वर्षों में कांग्रेस ने बीजेपी को 18 विधायक दिए हैं (दल-बदल के जरिए)। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता। इन दल-बदलों ने बीजेपी को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। जनता ने उन्हें पूर्ण जनादेश नहीं दिया था। कांग्रेस को तोड़कर जनादेश छीन लिया गया।”

नेता ने कहा, “इसलिए, हम सबसे पहले आगे बढ़ रहे हैं और (आप के साथ) गठबंधन कर रहे हैं, जो गोवा की जनता चाहती है। हम लोगों से कह रहे हैं कि उन्हें (बीजेपी और कांग्रेस को) हैट्रिक बनाने का मौका न दें। अगर आप जनता को कोई विकल्प देना चाहते हैं, तो वो दलबदल करने वाले नहीं हो सकते। कांग्रेस यहां इतिहास के गलत पक्ष में खड़ी है।”

इस बीच, कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी ने लोगों को भ्रमित करने के लिए होर्डिंग्स लगाए थे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडंकर ने कहा कि पार्टी जीएफपी के साथ बातचीत कर रही है और पार्टी के हाई कमान के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा चल रही है।

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राजधानी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 06 सितंबर को जो इमारत गिरने से हादसा हुआ था उसको लेकर सियासत अपने चरम पर है। उस घटना को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप की ओर से यह खुलासा करते हुए पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दिल्ली आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए बताया कि सत्य निकेतन में जो इमारत 6 सितंबर को गिर गई थी उसमें बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के बेटे वैभव दीक्षित का पीजी चल रहा था। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…