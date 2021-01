PPE किट पहनकर ज्वेलरी शॉप में घुसा चोर, रस्सी से कूदा, 6 करोड़ के गहने ले फ़रार

देश की राजधानी दिल्ली में एक शख्स ने पीपीई किट पहनकर ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। घटना दक्षिण-पूर्व दिल्ली के कालकाजी की है। यहां एक बदमाश पीपीई किट पहनकर दुकान की छत से शो रूम में घुस गया और करोड़ो का माल लूट लिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन पीपीई किट की वजह से चोर का चेहरा नहीं दिख रहा है।

पुलिस के मुताबिक, चोर रात 9.40 बजे आया और 3.50 बजे करीब 13 करोड़ रुपये के गहने लेकर भाग गया। डीसीपी दक्षिण-पूर्व आरपी मीणा ने कहा कि उन्हें घटना के बारे में बुधवार सुबह 11 बजे पता चला जब शोरूम के प्रबंधक ने कालकाजी एसएचओ को सूचित किया। जिस शोरूम में चोरी हुई है वह एच ब्लॉक में स्थित है। उसका नाम अंजलि ज्वेलर्स है। सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

#JUSTIN:A jewellery store in Delhi’s Kalkaji was burgled by a man,who wore a PPE kit to the heist. He barged into the store from the roof after jumping a building with the help of a rope.He came at 9.40 pm & fled at 3.50 am with jewellery worth around Rs 6 crore. @IndianExpress pic.twitter.com/2WX2IkjzTF

