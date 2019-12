असम में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन के चलते कर्फ्यू लगाया गया है और राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। शांति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अपील की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने असम के लोगों को अश्वस्त किया कि उन्हें नागरिकता संशोधन विधेयक के संसद में पारित होने से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और काई उनके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को छीन नहीं सकता। पीएम के ये ट्वीट करते ही यूजर्स ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया और याद दिलाया कि वहां पर इंटरनेट बंद है।

प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा, “मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई आपके अधिकारों, विशिष्ट पहचान और खूबसूरत संस्कृति को छीन नहीं सकता है। यह आगे बढ़ता और फलता-फूलता रहेगा।” उन्होंने कहा कि वह असम के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित होने से उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसपर तहसीन पूनावाला ने लिखा “गुड मॉर्निंग पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असम के लोग कश्मीर की तरह ही आपका ये ट्वीट पढ़ नहीं सकते क्योंकि वहां ज़्यादातर इलाकों का इंटरनेट बंद है।”

GM hon @PMOIndia shree @narendramodi ji. Just FYI internet is suspended in most parts of Assam . They can’t read your tweets hon PM. Just as Kashmir still can’t.#CABProtest https://t.co/oCSB4EtdAB

— Tehseen Poonawalla Official (@tehseenp) December 12, 2019