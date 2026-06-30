भारत में अमेरिका के राजदूत के तौर पर अपने कार्यकाल के छह महीने बाद सर्जियो गोर ट्रंप सरकार के भारत-अमेरिका संबंधों के मुख्य आर्किटेक्ट में से एक बनकर उभरे हैं। सर्जियो गोर ने एक मजेदार किस्सा शेयर किया है। उन्होंने बतया कि डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करना चाहते थे। उस वक्त भारत में सुबह के छह बज रहे थे। ट्रंप ने कहा कि मोदी मेरे ही जैसे हैं, वो अभी जाग रहे होंगे।

यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट में बोलते हुए गोर ने कहा कि ट्रंप मोदी को दोस्त मानते हैं और भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। कुछ महीने पहले मियामी में हुए यूएफसी इवेंट का जिक्र करते हुए गोर ने बताया कि ट्रंप ने अचानक प्रधानमंत्री को फोन करने का सुझाव दिया।

सर्जियो गोर ने सुनाया किस्सा

गोर ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा, “कुछ महीने पहले मैं राष्ट्रपति के साथ मियामी में यूएफसी इवेंट में था। हम बैकस्टेज बैठे थे और उन्होंने मुझसे कहा, ‘चलो प्रधानमंत्री को फोन करते हैं।'” जब उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि भारत में सुबह के 6 बजे हैं, तो राष्ट्रपति ने जवाब दिया, “वह जाग रहे होंगे। वह मेरी तरह ही हैं।”

#WATCH | Washington DC | At the IX USISPF Leadership Summit 2026, US Ambassador to India Sergio Gor says, "A couple months ago, I was with the President (Trump) at UFC in Miami. We were sitting backstage, and he said to me, let's call the Prime Minister (Narendra Modi) and I… pic.twitter.com/ebOVDGdH42 — ANI (@ANI) June 30, 2026

आखिरकार अगले दिन फोन किया गया, लेकिन गोर ने कहा कि इस घटना से दोनों नेताओं के बीच के सहज रिश्ते का पता चलता है। उन्होंने कहा, “इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि जब आप किसी के दोस्त होते हैं, तो हर चीज पहले से तय करने की जरूरत नहीं होती और राष्ट्रपति सच में प्रधानमंत्री को अपना दोस्त मानते हैं।”

ट्रंप भारत के बारे में अच्छी बातें करते हैं- सर्जियो गोर

गोर ने कहा कि ट्रंप हमेशा भारत के बारे में अच्छी बातें करते हैं और अक्सर अपनी पिछली भारत यात्रा को याद करते हैं। उन्होंने कहा, “अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। हम इस रिश्ते को अहमियत देते हैं। हमारे राष्ट्रपति इस रिश्ते की बहुत परवाह करते हैं।”

राजदूत गोर ने कहा, “उन्हें भारत से जुड़ी बहुत अच्छी यादें हैं। पिछली बार जब वह भारत गए थे, तो वह उनकी सबसे यादगार यात्राओं में से एक थी, जिसके बारे में वह आज भी बात करते हैं। वह भारत को बहुत पसंद करते हैं।” उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान भारत का दौरा करेंगे।

गोर के मुताबिक, ट्रंप और मोदी के बीच रिश्ते ट्रंप के पहले कार्यकाल से ही हैं और इससे दोनों देशों के बीच सहयोग को गहरा करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री के साथ उनके रिश्ते उनके पहले कार्यकाल से ही हैं। भारत से जुड़ी उनकी यादें बहुत अच्छी हैं और यह एक बहुत बड़ा फायदा है।”

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