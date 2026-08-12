Tamil Nadu News: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने बुधवार को विधानसभा में परिसीमन के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन और जनगणना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। सरकार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में केंद्र से आग्रह किया गया है कि वह 2029 के लोकसभा चुनावों में मौजूदा 543 सीटों के आधार पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को बिना किसी देरी के लागू करे।

विधानसभा में मुख्यमंत्री विजय ने कहा, “महिलाओं के लिए 33% आरक्षण मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों में ही लागू किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाओं ने मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियायत नहीं है, यह सामाजिक न्याय का मामला है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए।”

इस प्रस्ताव में क्या कहा गया?

इस प्रस्ताव का उद्देश्य दक्षिणी राज्यों खास तौर पर तमिलनाडु के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की रक्षा करना है। साथ ही, यह तर्क देना है कि जनसंख्या नियंत्रण में उनकी सफलता के कारण संसद में उनकी आवाज में कमी नहीं आनी चाहिए।

In the Assembly, Tamil Nadu CM Vijay says, "The 33% reservation for women should be implemented in the 2029 Lok Sabha elections itself, based on the existing 543 constituencies. The 33% reservation for women should not be delayed any further. In Tamil Nadu, more women have voted… https://t.co/zZxI0P1t2s — ANI (@ANI) August 12, 2026

प्रस्ताव में कहा गया है, “तमिलनाडु समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जनसंख्या की गणना 50 सालों से ज्यादा वक्त से नहीं हुई है। अगली जनगणना 2026 में होनी थी। इसलिए, चूंकि पिछले 50 सालों से निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं हुआ है, 2011 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाना चाहिए।”

इसमें आगे लिखा है, “यह समझा गया है कि उपर्युक्त संवैधानिक संशोधन विधेयक भारतीय संसद में इस आधार पर लाया गया है कि 1971 की जनसंख्या जनगणना आगे की सभी जनसंख्या गणनाओं का आधार बनी रहेगी। भले ही तमिलनाडु ने 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करके एक मजबूत तमिलनाडु का निर्माण किया है, लेकिन संसद में तमिलनाडु सहित दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से प्रभावित होगा। यह एक निर्विवाद सत्य है।”

विजय ने दक्षिणी राज्यों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चेतावनी दी

प्रस्ताव में कहा गया है कि एक संवैधानिक संशोधन विधेयक 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करने की बात करता है। लेकिन इससे उन राज्यों को नुकसान हो सकता है, जिन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन किया है।

इस प्रस्ताव के माध्यम से तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के समक्ष चार प्रमुख मांगें रखी हैं। पहला मांग तो यह है कि लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या को मौजूदा 543 पर ही स्थायी रूप से बनाए रखा जाना चाहिए। दूसरी मांग यह है कि लोकसभा सीटों का राज्यों के बीच बंटवारा मौजूदा प्रतिनिधित्व अनुपात के आधार पर ही तय कर दिया जाना चाहिए। तीसरी मांग है कि जनसंख्या और राज्यों के बीच 2.2:1 का मौजूदा अनुपात बनाए रखा जाना चाहिए और चौथी मांग है कि मौजूदा 543 निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर ही आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।

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