BJP की संस्कृति में परिवारवाद नहीं- बंगाल में अमित शाह का दावा, ट्विटर पर लोग दिखाने लगे आईना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर थे। वे राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बंगाल पहुंचे थे। रविवार को शाह ने पेस को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) बहुत पुरानी पार्टी है, यहाँ परिवारवाद नहीं है। जिसके बाद सोशल मीडिया में यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए आईना दिखाया है।

शाह ने कहा “बीजेपी बहुत पुरानी पार्टी है। तृणमूल कांग्रेस में सवाल नेतृत्व के अप्रोच का है। मैं मानता हूं सब के भतीजे राजनीति में नहीं हैं। बीजेपी की संस्कृति में परिवारवाद है ही नहीं। भ्रष्टाचार है ही नहीं।” इसपर यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करते हुए पूछा “आपका बेटा जय शाह किस आधार पर बीसीसीआई में पहुँच गया है? क्या वह देश का सबसे अच्छा बल्लेबाज था या बेहतरीन गेंदबाजी करता था।” एक यूजर ने लिखा “अरे भाई कुछ तो शर्म करो, घर जाकर बेटे को क्या मुह दिखाओगे।”

एक यूजर ने बीजेपी के उन सभी नेताओं की तस्वीर शेयर की जिनके पिता कभी पार्टी में अच्छे पदों पर थे। पोस्ट में बीजेपी नेता पूनम महाजन, अनुराग ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, विजय गोयल, पीयूष गोयल, वरुण गांधी, देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे की तस्वीर उनके पिताओं के साथ लगी है।

There is no culture of dynastic politics in BJP": Amit Shah, Home Minister at WestBengal

Excluding Jay Shah … #IndiaUnsafeUnderBJP pic.twitter.com/12gv0LouNV

