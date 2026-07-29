Bankipur Bypoll: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार मंगलवार को खत्म हो गया। बीजेपी और आरजेडी उम्मीदवारों के मुकाबले में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के उतरने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है और सभी पार्टियां आखिरी कोशिश में जुटी हैं।

यह उपचुनाव इसलिए कराना पड़ा क्योंकि बांकीपुर के लंबे समय से विधायक रहे नितिन नवीन, इस साल की शुरुआत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राज्यसभा चले गए थे। मंगलवार को नवीन ने पूरे निर्वाचन क्षेत्र में कई मंदिरों के दर्शन किए और बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा के लिए प्रचार में सबसे आगे रहे।

मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी पार्टी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के साथ रोड शो किया। विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रचार में शामिल हुए तेजस्वी ने उस निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी के विकास के रिकॉर्ड पर सवाल उठाए, जिस पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा रहा है।

नीतीश के वीडियो ने विवाद खड़ा कर दिया

प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मोहल्ले में कई सभाएं कीं। किशोर ने यह आरोप लगाकर विवाद खड़ा कर दिया कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बीजेपी के लिए वोट मांगने वाला वीडियो एआई द्वारा बनाया गया है।

किशोर ने कहा, “मैं भाजपा को चुनौती देता हूं। अगर वह वीडियो को असली साबित कर देती है, तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। यह शर्मनाक है कि भाजपा नीतीश कुमार के नाम का इस्तेमाल कर रही है, जिनकी सेहत ठीक नहीं है। यह भाजपा की तथाकथित बांकीपुर गढ़ को बरकरार रखने की बेताबी को दर्शाता है।”

किशोर ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने जीविका कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार से बाहर रखने के लिए हस्तक्षेप किया था और मतदाताओं से अपील की कि वे उपचुनाव को भाजपा और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत संग्रह में बदल दें। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा अब अपने पारंपरिक जातिगत समीकरणों पर निर्भर नहीं रह पाएगी।

नितीन नवीन ने सम्राट चौधरी के साथ किया रोड शो

भारतीय जनता पार्टी का कहना था कि यह मुकाबला कोई मुकाबला नहीं था और केवल जीत का अंतर ही तय होना है। नवीन ने सम्राट चौधरी के साथ सोमवार को पटना में रोड शो किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन, नवीन ने बांसघाट के पास स्थित काली मंदिर, बोरिंग रोड पर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर और बोरिंग रोड क्रॉसिंग पर स्थित शिव मंदिर सहित कई मंदिरों का दौरा किया।

पार्टी ने चंद्रवंशी समुदाय के वरिष्ठ एनडीए नेताओं को भी चुनाव प्रचार के लिए भेजा। इनमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार, मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी और पूर्व जेडीयू सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी शामिल थे। ये नेता मिथापुर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, जहां चंद्रवंशी आबादी काफी अधिक है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित किया।

भाजपा का गढ़ माना जाता है बांकीपुर

2008 के परिसीमन के बाद पटना पश्चिम विधानसभा सीट से अलग होकर बने शहरी निर्वाचन क्षेत्र बांकीपुर को लंबे समय से भाजपा का गढ़ माना जाता रहा है। नितिन नवीन ने 2006 से इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है, उन्होंने अपने पिता, पूर्व विधायक नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा का स्थान लिया था।

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बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को उपचुनाव होना है। इस सीट पर बीजेपी, जन सुराज और राजद– तीनों ही पार्टियों ने पूरा दम लगाया हुआ है। सोमवार को बांकीपुर में तेजस्वी यादव रोड शो करने वाले हैं। उनके इस रोड शो को लेकर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साहित हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…