एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के कुछ इलाकों के सर्वे को लेकर अदालत का हालिया आदेश मुस्लिम विरोधी हिंसा का रास्ता खोल रहा है। वाराणसी की अदालत के आदेश की निंदा करते हुए ओवैसी ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का यह आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। उसमें धार्मिक स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाई गई थी।

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अयोध्या के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा स्थल अधिनियम धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं की रक्षा करता है। ओवैसी का ये बयान वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद में शुरू हए सर्वे के 1 दिन बाद आया है। अदालत के आदेश पर परिसर का सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी का जिम्मा एक आयुक्त को सौंपा गया है।

अदालत के आदेश पर अमल करते हुए बीते दिन कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में दोनों पक्षकार विवादित स्थल पर गए थे। दोपहर बाद तीन बजे के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास हलचल अचानक बढ़ गई थी। ज्ञानवापी का हर छोर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया था। मेन गेट से लोगों का प्रवेश बंद करा दिया गया था। कोर्ट कमिश्नर ने दो वकीलों के साथ सर्वे शुरू किया। लगभग करीब तीन घंटे की कार्रवाई के दौरान गेट के बाहर काफी गहमागहमी रही।

This order to survey Kashi’s Gyanvapi Masjid* is open violation of 1991 Places of Worship Act, which prohibits conversion of religious places. SC in Ayodhya judgement had said the Act protects “secular features of Indian polity which is 1 of basic features of Constitution”1/2 https://t.co/ed5yyS9ieL

