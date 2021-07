जनता को जनार्दन बता पैनलिस्ट ने बीजेपी पर कसा तंज तो गौरव भाटिया ने उन्हीं की नकल कर किया पलटवार

कांग्रेस की तरफ से पैरवी कर रहीं सुजाता पॉल ने जनता को जनार्दन बता बीजेपी पर हमला किया तो पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उनके शब्दों की नकल करके उन पर पलटवार किया।

टाइम्स नाउ पर डिबेट में कांग्रेस का कहना था कि जनता बीजेपी को 2024 में उखाड़ कर फेंक देगी। सुजाता ने कहा- जनता से जाकर पूछो…। भाटिया ने उनकी नकल करते हुए जवाब दिया कि अंडा पार्टी की प्रवक्ता। जीरो पर आ गए हो लेकिन फिर भी अक़ड़ नहीं जाती। उनका कहना था कि जनता ने कांग्रेस को हाशिए पर लाकर पटक दिया है। सुजाता का कहना था कि जनता बीजेपी से उकता गई है। वो उसे आम चुनाव में करारा सबक सिखाएगी।

एंकर राधिका ने डिबेट का आयोजन ममता बनर्जी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ कदम आगे बढ़ाने के मसले पर किया था। डिबेट में राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर शहजाद पूनावाला, टीएमसी की तरफ से काकोली घोष मौजूद थीं। एंकर का सवाल था कि क्या बाकी पार्टियों के लोग ममता को नेता मानने को तैयार होंगे।

सुजाता पॉल का कहना था कि कांग्रेस का अभी अपने दम पर लड़ाई लड़ने का मन है। वो अभी ऐसी किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही जो विपक्षी एकता को लेकर बनाया गया है। सुजाता का कहना था कि कांग्रेस सक्षम पार्टी है और वो अभी अपनी रणनीति को नए सिरे से बनाने में जुटी है। उनका कहना था कि लोगों ने बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। एक बार चुनाव आएगा तो इन लोगों को अपनी हैसियत का पता चल जाएगा।

