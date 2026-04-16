संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इसमें तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही, 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून- नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने को लेकर भी चर्चा होगी। सरकार 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर करीब 850 करने की भी योजना बताई जा रही है।

यह एक संविधान संशोधन विधेयक है। ऐसे में सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हर हाल में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा, तभी यह बिल पारित हो सकेगा।

सबसे पहले लोकसभा का गणित समझ लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 360 सीटों पर पहुंचता है। एनडीए के पास अभी कुल 293 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7 सांसद और 18 अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को 67 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। विपक्ष के पास लोकसभा में 241 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को विपक्ष से समर्थन जुटाना पड़ेगा और आगे की स्थिति इसी पर निर्भर करेगी।

संविधान संशोधन विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम – संसद में बहुमत का गणित क्या सरकार दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत हासिल कर पाएगी – लोकसभा और राज्यसभा के आंकड़े Copy HTML लोकसभा – कुल सीटें 543 NDA: 293 सांसद लोकसभा – जरूरी बहुमत 360 दो-तिहाई राज्यसभा – कुल सदस्य 245 NDA: 134 सांसद राज्यसभा – जरूरी बहुमत 163 दो-तिहाई लोकसभा का गणित राज्यसभा का गणित देखें: सभी NDA विपक्ष जरूरत और कमी लोकसभा – 543 सीटें NDA घटक दलों का योगदान बीजेपी 240 टीडीपी 16 जेडीयू 12 शिवसेना 7 अन्य सहयोगी 18 NDA बनाम जरूरी आंकड़ा बनाम विपक्ष NDA कुल 293 जरूरी बहुमत 360 कमी (गैप) -67 विपक्ष कुल 241 लोकसभा की चुनौती मोदी सरकार को लोकसभा में बिल पास कराने के लिए 67 अतिरिक्त सांसदों का समर्थन चाहिए। विपक्ष के पास 241 सांसद हैं, लेकिन कई पार्टियां महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रही हैं। राज्यसभा – 245 सदस्य NDA घटक दलों का योगदान – राज्यसभा बीजेपी 106 अन्य सहयोगी 20 जेडीयू 4 टीडीपी 2 शिवसेना 2 NDA बनाम जरूरी आंकड़ा NDA कुल 134 जरूरी बहुमत 163 कमी (गैप) -29 सदन कुल सीटें NDA सांसद जरूरी बहुमत कमी स्थिति लोकसभा 543 293 360 -67 बहुमत नहीं राज्यसभा 245 134 163 -29 बहुमत नहीं राज्यसभा की चुनौती राज्यसभा में NDA के पास 134 सांसद हैं, जबकि दो-तिहाई बहुमत के लिए 163 की जरूरत है। सरकार यहां भी 29 वोट कम है। इस सदन में भी विपक्ष का समर्थन लेना अनिवार्य होगा। स्रोत: लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय | 2025 की संसदीय स्थिति के अनुसार Jansatta InfoGenIE HTML + CSS Copied to Clipboard

अब राज्यसभा का गणित भी समझना जरूरी है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। यहां दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 163 पर होता है। वर्तमान में एनडीए के पास 134 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 106, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, शिवसेना के 2 और 20 अन्य सहयोगी शामिल हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा में भी सरकार बहुमत से 29 वोट कम है। इसलिए यहां भी उसे विपक्ष का समर्थन लेना पड़ेगा।

मोदी सरकार की चुनौती यह है कि विपक्षी दल इस बदलाव का समर्थन करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कई पार्टियां महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सरकार के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा।

ये भी पढ़ें-कितना सही है दक्षिण के राज्यों का डर; संसद में सरकार ला रही ‘शेड्यूल’