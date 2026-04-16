संसद का विशेष सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। इसमें तीन महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। साथ ही, 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून- नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने को लेकर भी चर्चा होगी। सरकार 2029 तक महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की योजना है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर करीब 850 करने की भी योजना बताई जा रही है।
यह एक संविधान संशोधन विधेयक है। ऐसे में सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हर हाल में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना होगा, तभी यह बिल पारित हो सकेगा।
सबसे पहले लोकसभा का गणित समझ लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 360 सीटों पर पहुंचता है। एनडीए के पास अभी कुल 293 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12, शिवसेना के 7 सांसद और 18 अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। इसका मतलब है कि मोदी सरकार को 67 अतिरिक्त सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। विपक्ष के पास लोकसभा में 241 सांसद हैं। ऐसे में सरकार को विपक्ष से समर्थन जुटाना पड़ेगा और आगे की स्थिति इसी पर निर्भर करेगी।
|सदन
|कुल सीटें
|NDA सांसद
|जरूरी बहुमत
|कमी
|स्थिति
|लोकसभा
|543
|293
|360
|-67
|बहुमत नहीं
|राज्यसभा
|245
|134
|163
|-29
|बहुमत नहीं
अब राज्यसभा का गणित भी समझना जरूरी है। राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते हैं। यहां दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 163 पर होता है। वर्तमान में एनडीए के पास 134 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 106, जेडीयू के 4, टीडीपी के 2, शिवसेना के 2 और 20 अन्य सहयोगी शामिल हैं। इसका मतलब है कि राज्यसभा में भी सरकार बहुमत से 29 वोट कम है। इसलिए यहां भी उसे विपक्ष का समर्थन लेना पड़ेगा।
मोदी सरकार की चुनौती यह है कि विपक्षी दल इस बदलाव का समर्थन करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। कई पार्टियां महिला आरक्षण विधेयक को परिसीमन से जोड़ने का विरोध कर रही हैं। ऐसे में सरकार के लिए इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा।
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