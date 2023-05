The Kerala Story के नेरेटिव को देख भड़के शशि थरूर, बोले- ये आपकी स्टोरी हो सकती है हमारी नहीं

द केरला स्टोरी को लेकर चल रहे विवाद पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये आपकी सच्चाई हो सकती है, हमारी नहीं।

The Kerala Story पर शशि थरूर का बयान

द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर जमकर विवाद देखने को मिल रहा है। जब से फिल्म का पहला टीजर आया था, पूरा देश ही दो धड़ो में बंट गया। एक इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताने लगा तो दूसरा इसे सच्ची घटनाओं से प्रेरित बता रहा था। अब कांग्रेस नेता शशि थरूर जो खुद केरल से ही आते हैं, उन्होंने भी इस पूरे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि केरल को लेकर दिखाया गया ये नेरेटिव आपकी सच्चाई हो सकती है, लेकिन हमारी नहीं। असल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक ट्वीट कर इस विवाद पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। उन्होंने लिखा कि ये आपकी केरल स्टोरी हो सकती है। लेकिन ये हमारी केरल स्टोरी नहीं है। अब शशि थरूर अकेले नहीं है जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। केरल में तो सरकार के कई मंत्री ऐसे ही बयान जारी कर चुके हैं। कुछ दिन पहले ही केरल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वीडी सथीसन ने कहा कि इस फिल्म को स्क्रीनिंग की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ट्रेलर देखकर ही पता चल गया है कि फिल्म किस नीयत से बनाई गई है। नेता प्रतिपक्ष ने यहां तक कह दिया है कि ये फिल्म संघ परिवार के एजेंडे को पूरा करने के लिए बनाई गई है। समाज में एक डिवाइड पैदा करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी खारिज कर दिया है कि ये फिल्म भी अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती है। वैसे सीएम विजयन का भी फिल्म को लेकर ऐसा ही तल्ख अंदाज देखने को मिला है। रविवार को द केरला स्टोरी को लेकर उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उद्देश्य से और केरल के खिलाफ नफरत फैलाने के उद्देश्य से जानबूझकर बनाई गई हिंदी फिल्म The Kerala Story का ट्रेलर पिछले दिनों जारी किया गया था। ट्रेलर से संकेत मिलता है कि यह फिल्म धर्मनिरपेक्षता की धरती केरल में धार्मिक उग्रवाद के केंद्र के रूप में स्थापित संघ परिवार के प्रचार को फैलाने की कोशिश कर रही है। https://www.jansatta.com/blank.html

