The Kashmir Files: महबूबा मुफ्ती ने इजराइली फिल्ममेकर Nadav Lapid के बयान का किया समर्थन, Kashmiri Pandits का विरोध-प्रदर्शन तेज

The Kashmir Files: फिल्म ‘द कश्मीर फाइल्स’ पर इजराइली फिल्ममेकर नदव लापिद की टिप्पणी को लेकर कश्मीर पंडितों ने बुधवार को भी विरोध-प्रदर्शन किया।

The Kashmir Files: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती। (फोटो सोर्स: ANI)

