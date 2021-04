कोरोना की दूसरी लहर बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 1 लाख 26 हजार 789 नए मामले सामने आए। यह एक दिन में देश में आने वाले अब तक का सबसे ज्यादा केस है। 10 राज्यों में यह बेलगाम हो चुका है। 84.21 फीसदी केस महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, एमपी, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और पंजाब से हैं। केरल के सीएम पिनाराई विजयन भी इसकी जद में आ गए हैं। एहतियात के तौर पर गाजियाबाद, नोएडा में 17 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है।

बीते 24 घंटों के दौरान 685 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना से मौत का आंकड़ा फिलहाल 1 लाख 66 हजार 862 तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 59 हजार 907 मरीज सामने आए। 24 घंटों के दौरान यहां 322 लोगों ने दम तोड़ा। यहां अभी तक 56 हजार 652 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। मरीजों की तादाद में धीरे-धीरे लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश में एक्टिव मरीजों की तादाद 9 लाख 10 हजार 319 हो गई है। अभी तक 1 करोड़ 18 लाख 51 हजार 393 लोग ठीक हो चुके हैं।

महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने राज्य में पर्याप्त कोरोना के डोज ना होने की बातें कही हैं। जबकि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने इन आरोपों वैक्सीन की कमी के आरोपों का खारिज किया है। हालांकि आज केंद्र ने महाराष्ट्र में 17 लाख खुराक भिजवाईं। बढ़ते कोरोना के चलते कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक केजरीवाल सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है।



महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में कोरोना को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। हरिद्वार जिलाधिकारी ने कहा कि कुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के मद्देनजर 9 से 15 अप्रैल तक जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मध्यप्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन 60 घंटे का रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार सुबह अधिकारियों के साथ बैठक के बाद किया। छत्तीगढ़ सरकार ने भी रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला लिया है।



वहीं, राजधानी दिल्ली के एम्स में आज से चार हफ्तों के लिए रूटीन वॉक इन ओपीडी बंद की जा रही हैं। केवल ऑनलाइन या पुराने अपॉइंटमेंट वाले मरीज ओपीडी में दिखा सकेंगे। ये फैसला बढ़ते कोरोना के मामलों और ओपीडी में बढ़ते मरीजों के कारण लिया गया है। अब हर दिन अधिकतम 50 मरीज दिखा सकेंगे। पिछले साल भी कोरोना केस बढ़ने पर एम्स प्रशासन ये फैसला लिया था और ओपीडी सर्विस कई दिनों तक बंद थी।

Night curfew imposed in UP's Gautam Buddh Nagar, adjoining Delhi, from 10 pm to 5 am till April 17 due to COVID-19 situation: DM Suhas L Y

Ten states – Maharashtra, Chhattisgarh, Karnataka, Uttar Pradesh, Delhi, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, Kerala and Punjab – showing steep rise in daily COVID-19 cases. They account for 84.21 per cent of the 1,26,789 new infections: Health ministry

