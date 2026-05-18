पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारी पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि सातवें वेतन आयोग के तहत उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाए। यह लड़ाई कोर्ट तक भी गई थी। बीजेपी ने चुनाव के दौरान अपने संकल्प पत्र में वादा किया था कि वह सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी देगी। इसी कड़ी में यह बड़ा ऐलान किया गया है।

राज्य सरकार ने इसके अलावा अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं के खाते में प्रति माह तीन हजार रुपये डाले जाएंगे। एक जून से यह राशि मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी बसों में एक जून से महिलाओं को फ्री में सफर करने को मिलेगा। बंगाल की डिप्टी सीएम अग्निमित्रा पॉल ने जानकारी दी है कि वर्तमान में जिन महिलाओं को लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा मिल रहा था, उन्हें अब अन्नपूर्णा योजना का भी लाभ मिलेगा। जो महिलाएं अभी तक इस लाभ से वंचित थीं, उनके लिए एक पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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