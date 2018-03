आर्थिक जगत की प्रसिद्ध मैगजीन ‘द इकॉनमिस्‍ट’ के पत्रकार स्‍टैनली पिग्‍नल का आरोप है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस ब्रीफ‍िंंग्‍स से मैगजीन को प्रतिबंधित कर दिया है। ट्विटर पर खुद को ‘मुंबई में इकॉनमिस्‍ट का आदमी’ बताने वाले स्‍टैनली ने लिखा है कि ‘आरबीआई पॉलिसी मीटिंग प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के लिए द इकॉनमिस्‍ट को अब न्‍योता नहीं मिला। मुझे अंदर नहीं जाने दिया किया। पारदर्शिता के लिए दुखद दिन। मैं प्रेस से बातचीन न करने को लेकर नए गवर्नर की आलोचना करता रहा हूं, प्रेस काॅन्‍फ्रेंस से अलग करने की उम्‍मीद आरबीआई से नहीं थी। जाहिर तौर पर, यह उन्‍होंने किया है।” स्‍टैनली ने कहा कि ‘जून में आरबीआई गवर्नर के इंटरव्‍यू की इजाजत मिलने से लेकर नवंबर में प्रेस कॉन्‍फ्रेंस कवर करने से हटाया जाना कमाल है। कोई चेतावनी/धमकी नहीं।’ स्‍टैनली ने कहा कि ‘आरबीआई प्रवक्‍ता कहते हैं कि मुझे न बुलान का द इकॉनमिस्‍ट की विमुद्रीकरण पर (आलोचनात्‍मक) कवरेज से कोई लेना-देना नहीं है।’

गवर्नर उ‍र्जित पटेल की अध्‍यक्षता वाली मौद्रिक नीति कमेटी के फैसले का ऐलान करने के लिए आरबीआई ने बुधवार दोपहर ढाई बजे प्रेस कॉन्‍फ्रेंस बुलाई थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला व्यापक चर्चा के बाद किया गया न कि जल्दबाजी में। इसके साथ ही बैंक ने नकदी संकट से निपटने के लिए नयी मुद्रा की लगातार आपूर्ति करने का वादा भी किया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने यहां कहा, ‘यह (नोटबंदी का) फैसला जल्दबाजी में नहीं किया बल्कि यह कदम व्यापक विचार विमर्श के बाद उठाया गया।’ उन्होंने कहा कि इस पहल में गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा गया तथा केंद्रीय बैंक व सरकार को इससे आम जनता को होने वाली तात्कालिक दिक्कतों का भान था तथा इन्हें दूर करने के लिए हरसंभव कदम उठाए गए हैं।

RBI spokeswoman says decision to exclude me has nothing to do with @TheEconomist (critical) coverage of demonetisation. — Stanley Pignal (@spignal) December 7, 2016

I've been critical of new governor not speaking to press, did not expect RBI to freeze us out of press conference. It's their call obviously — Stanley Pignal (@spignal) December 7, 2016

Amazing to go from being granted interviews of @RBI governor in June to excluded from press conferences in November, no warning/explanation — Stanley Pignal (@spignal) December 7, 2016

द्विमासिक मौ्िरदक नीति समीक्षा के बाद पटेल ने मीडिया से कहा कि आम लोगों को हो रही दिक्कतें ‘हमारी शीर्ष प्राथमिकता में हैं’ और इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि ‘दिक्कत की यह अवधि कम से कम हो।’

रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने कहा कि 500 व 1000 रुपए के जितने मूल्य के नोट प्रचलन से बाहर किए थे उनमें से 11.85 लाख करोड़ रुपए की राशि फिर प्रणाली में आ गई है।

