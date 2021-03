कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय कुछ अलग ही मूड़ में हैं। तमिलनाडु में अपनी पार्टी को जिताने की जुगत भिड़ा रहे राहुल ने एक स्कूल के कार्यक्रम में सभी को हैरान कर दिया। यहां राहुल ने एक छात्र के साथ पुशअप्स लगाए। लेकिन शो अभी बाकी था। आखिर में एक छात्रा के चैलेंज पर राहुल गांधी ने केवल एक हाथ से भी पुशअप्स लगाकर सभी को लाजवाब कर दिया।

दरअसल राहुल अपना सारा जोर असम, केरल और तमिलनाडु के चुनाव में लगा रहे हैं। अभी तक उन्होंने बंगाल का रुख भी नहीं किया रहै, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार भिड़ंत हो रही है। तमिलनाडु के अपने दौरे पर राहुल आज सेंट जोसफ मेट्रिक हायर सेकेंडरी स्कूल में गए थे। यहां स्कूल के छात्र-छात्राओं के साथ राहुल बेहद आत्मीय होते दिखे। एक छात्र के साथ वह अकीदो में हाथ आजमाते दिखे तो इसी दौरान उन्होंने पुशअप्स लगाए। राहुल का यह रूप देखकर छात्र हैरान थे। हालांकि, जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोगों ने भी उनकी तारीफ की।

#WATCH : Congress leader Rahul Gandhi doing push-ups and 'Aikido' with students of St. Joseph's Matriculation Hr. Sec. School in Mulagumoodubn, Tamil Nadu pic.twitter.com/qbc8OzI1HE

#WATCH: Congress leader Rahul Gandhi dances with students of St. Joseph's Matriculation Hr. Sec. School in Mulagumoodubn, Tamil Nadu during an interaction with them pic.twitter.com/RaSDpuXTqQ

