प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली कार्ययोजना पर अपने इंस्टाग्राम वीडियो को मिली “सकारात्मक प्रतिक्रिया” के लिए “युवाओं” के प्रति आभार व्यक्त किया है। 24 जुलाई को पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट यह वीडियो पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने सकारात्मक सुझाव के लिए युवाओं को धन्यवाद किया।

वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, “थैंक्यू फ्रेंड्स कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जब वीडियो पोस्ट किया था, उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए। थैंक्स एवरीबॉडी, ये आपका प्यारा बना रहेगा। हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक्यू, थैंक्यू दोस्त।”

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक के विरोध में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों में और अधिक कार्रवाई का वादा किया था।

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार रात इंस्टाग्राम वीडियो में कहा था, “दोस्तों, मैं जानता हूं कि पेपर लीक कोई साधारण घटना नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बहुत पीड़ादायक है। इसीलिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए गए हैं।”

उन्होंने आगे कहा था कि दोषियों को पकड़ लिया गया है और वे जेल में हैं। हमारी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों का एक भी साल बर्बाद न हो। परीक्षाएं तुरंत कराना बहुत जरूरी था। उन्होंने कहा कि उन्हें पेपर लीक होने के मामलों से निपटने के लिए त्वरित अदालतें गठित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

पीएम मोदी ने कहा कि मैंने विभागों को त्वरित अदालत के लिए निर्देश दिए थे। आज विभागों ने कड़ी मेहनत की और देर रात तक मुझे प्रस्ताव सौंप दिया। कल मंत्रिमंडल में इस पर चर्चा होगी। मंत्रिमंडल सदस्यों के सुझावों के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। और सोमवार से, जब संसद का दूसरा सप्ताह शुरू होगा। हम इस विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने का प्रयास करेंगे।

सीजेपी विरोध प्रदर्शन

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के कुछ दिनों बाद केंद्र ने कई कदम उठाए हैं। जिनमें उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला पंचायती राज मंत्रालय में करना और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 कर्मचारियों को बर्खास्त करना शामिल है। हालांकि, प्रदर्शनकारी अपनी मूल मांग पर अड़े हुए हैं- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा।

शुक्रवार को सीजेपी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और अपनी मांगों का एक दस्तावेज प्रस्तुत किया। जिसमें नीट परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के बाद आत्महत्या करने वालों को मुआवजा देना भी शामिल था।

‘अगर कोई डील करनी होती तो क्या 26 दिन भूखा रहता?’ अनशन तोड़ने पर उठे सवालों पर भड़के सोनम वांगचुक

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को अपने आलोचकों से पूछा कि क्या 26 दिन तक अनशन करने के बाद भी उन्हें अपनी ईमानदारी साबित करने की जरूरत है। उन्होंने उन दावों का जोरदार खंडन किया कि उन्होंने अपना अनशन खत्म करने के लिए सरकार के साथ कोई डील की थी। पढ़ें पूरी खबर।