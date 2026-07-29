Thailand News: थाईलैंड में तीन भारतीय नागरिकों का अपहरण कर उन्हें अमानवीय यातनाएं देने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस सिलसिले में पांच भारतीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि इस पूरे अपहरणकांड को दुबई में बैठा एक पाकिस्तानी नागरिक ऑपरेट कर रहा था, जिसने हर पीड़ित के परिवार से 40 लाख रुपये की फिरौती मांगी थी।

बैंकॉक पुलिस के मुताबिक, पीड़ितों को सिर्फ 7 दिनों के एक सस्ते थाईलैंड टूर पैकेज का लालच देकर पटाया (Pattaya) बुलाया गया था लेकिन थाईलैंड पहुंचते ही आरोपियों ने उन्हें एक मकान में ले जाकर बंधक बना लिया। वहां उनके हाथ-पैर बांध दिए गए, मुंह पर टेप चिपका दी गई और उनके साथ गंभीर मारपीट की गई।

एयरपोर्ट भागने की फिराक में थे आरोपी

बैंकॉक पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अवतार सिंह, जगजीत सिंह, रामबालक कुमार, सुखबीर सिंह और कुलरा सिंह के रूप में हुई है। थाईलैंड पुलिस ने मंगलवार को इन सभी को बैंकॉक के खलोंग तान इलाके के एक होटल से उस समय धर दबोचा, जब वे देश छोड़कर भागने वाली फ्लाइट में सवार होने का इंतजार कर रहे थे।

दुबई से रचा गया पूरा प्लान: क्रिप्टोकरेंसी में मांगी थी फिरौती

जांच में आरोपियों ने कबूला कि वे दुबई में रहने वाले एक पाकिस्तानी नागरिक के इशारे पर काम कर रहे थे। आरोपी एक महीने पहले ही एक चैट ऐप के जरिए उस पाकिस्तानी मास्टरमाइंड के संपर्क में आए थे।

मास्टरमाइंड ने पीड़ितों के परिजनों से क्रिप्टोकरेंसी के जरिए फिरौती की रकम लेने की योजना बनाई थी। वहीं इस काम को अंजाम देने के बदले भारतीय आरोपियों को कीमती सामान, नकद पैसा और थाईलैंड से बाहर भागने के लिए हवाई टिकट देने का वादा किया गया था।

भारतीय दूतावास की सतर्कता से बची जान

21 जुलाई को पीड़ितों के परिवारों ने थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। परिजनों ने पुलिस के साथ वीडियो कॉल की वो रिकॉर्डिंग भी साझा की, जिसमें पीड़ितों को बंधक बनाकर रखा गया था और किडनैपर्स हर परिवार से 40 लाख रुपये मांग रहे थे। दूतावास ने तुरंत चोनबुरी इमिग्रेशन पुलिस और पटाया शहर पुलिस को अलर्ट किया, जिसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया।

पुलिस ने छापेमारी कर 3 पीड़ितों को सुरक्षित छुड़ाया

CCTV फुटेज और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने पटाया में एक दो-मंजिला मकान पर छापा मारा। पुलिस जब दूसरी मंजिल पर पहुंची, तो वहां तीनों पीड़ित अलग-अलग कमरों में बंधे हुए मिले। उनके मुंह पर टेप लगी थी और शरीर पर यातनाओं के गहरे निशान थे। पुलिस ने तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला।

पहले भी एक भारतीय से वसूली जा चुकी है फिरौती

पुलिस अब पीड़ितों के उस दावे की भी गहनता से जांच कर रही है, जिसमें उन्होंने बताया कि उसी मकान में उनसे पहले एक अन्य भारतीय नागरिक को भी बंधक बनाया गया था। कथित तौर पर उस भारतीय के परिवार द्वारा लगभग 30 लाख रुपये की फिरौती देने के बाद ही उसे छोड़ा गया था। पुलिस इस पूरे सिंडिकेट के अन्य तारों को खंगालने में जुटी है।

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