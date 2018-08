भारत के उत्तरी राज्य जम्मू-कश्मीर के शोपियां से बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादियों ने चार पुलिसकर्मियों को गाेली मारकर शहीद कर दिया। जबकि एक अन्य पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल है। हमले के बाद भारी संख्या में सुरक्षाबलों ने सर्च आॅपरेशन शुरू कर दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक ये वारदात शोपियां जिले के अराहाम इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि आतंकवादी हमले के बाद तीन एके—47 भी लूटकर ले गए हैं। इस हमले की ​जिम्मेदारी जैश ए मुहम्मद और हिज्ब उल मुजाहिदीन ने ली है।

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने हमले की पुष्टि कर दी है। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने एस्कॉर्ट पार्टी को निशाना बनाकर ये हमला किया था। हमले में चार जवान गंभीर रूप से घायल हुए थे। इन सभी को अस्पताल ले जाया गया। जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि घटना स्थल अराहाम गांव में है। एस्कॉर्ट पार्टी इस इलाके में पुलिस वाहन के रिपेयरिंग के लिए गई थी।

#UPDATE: Total four policemen have lost their lives after being attacked by terrorists in Shopian’s Arahama. #JammuAndKashmir https://t.co/cEQ1mlzCBz

