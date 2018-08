जम्मू-कश्मीर: ईद की नमाज पढ़ लौट रहे पुलिसकर्मी को दहशतगर्दों ने मारी गोली

देश के उत्‍तरी राज्य जम्मू और कश्मीर में आतंकियों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा करके लौट रहे पुलिसकर्मी की हत्या कर दी। शहीद पुलिसकर्मी की पहचान 34 साल के फैयाज अहमद शाह के तौर पर हुई है। फैयाज ईद के कारण अवकाश पर थे और बिना हथियार लिए नमाज अदा करने गए थे। आतंकियों की गोलियों से छलनी हुए फैयाज अहमद शाह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। फैयाज अहमद शाह, कुलगाम जिले के जाजरीपोरा के रहने वाले थे। शाह के घर में मां और पत्नी के अलावा दो छोटे बच्चे भी हैं। इन बच्चों की उम्र अभी सिर्फ 5 और 2 साल है। पुलिस ने घटना के बाद मामला दर्ज कर लिया है। आतंकियों की तलाश में सर्च आॅपरेशन चलाया जा रहा है।

#Visuals from Zazripora in Kulgam where terrorists have shot dead a police personnel outside an eidgah. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/2H4CIxRrU3

Kulgam: Wreath laying ceremony of Constable Fayaz Ahmed Shah who was shot dead by terrorists outside an eidgah in Zazripora today. Police has registered a case and investigation has started. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/o8TYMELNQB

