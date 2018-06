जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के हौसले सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं। सोमवार को आतंकवादियों ने कश्मीर के अनंतनाग जिले के वेरिनाग में सेना के बीकन कैंप पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आतंकवादी कार पर सवार होकर कैंप के नजदीक पहुंचे थे।

#WATCH Terrorists hurled a grenade on a Beacon camp at Verinag in Anantnag yesterday. (Source: CCTV footage) pic.twitter.com/mO37T96ypL

