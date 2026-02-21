राजधानी दिल्ली में एक बार फिर आतंकी हमले के इनपुट मिले हैं। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खबर है कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी लाल किले के आसपास एक बार फिर धमाके की साजिश रच सकते हैं। इसके अलावा चांदनी चौक के एक प्रमुख मंदिर को भी निशाना बनाए जाने की आशंका जताई गई है।

आतंकी हमले के क्या इनपुट?

आजतक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लश्कर के आतंकी 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के बाद भारत में भी खौफनाक साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। खुफिया एजेंसियों को जैसे ही यह इनपुट मिला, दिल्ली पुलिस ने तुरंत लाल किला, चांदनी चौक और आसपास के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ा दी। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं।

पिछले साल क्या हुआ था?

गौरतलब है कि पिछले साल 10 नवंबर को राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ था। उस हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी और कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। जिस गाड़ी का इस्तेमाल धमाके के लिए किया गया था, वह करीब तीन घंटे तक लाल किला क्षेत्र की पार्किंग में खड़ी रही थी। उस घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। इसके बाद देशभर में सुरक्षा एजेंसियों ने कई जगह छापेमारी की थी। जांच के दौरान एक आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ था, जिसके तार फरीदाबाद से जुड़े पाए गए थे।

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में 6 फरवरी को हुए धमाके की बात करें तो उस हमले में भी कई लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। यह एक आत्मघाती हमला था, जिसमें हमलावर ने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें