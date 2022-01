गुलाम नबी के अवार्ड पर कांग्रेस में रार, सिब्बल की नसीहत पर जयराम ने किया पलटवार, उधर थरूर ने बीजेपी पर कसा तंज

कांग्रेस नेता गुलाम नबही आजाद को मिले पद्म अवार्ड को लेकर कांग्रेस में नई महाभारत छिड़ती जा रही है। कपिल सिब्बल और बागी ग्रुप जी-23 के कई नेताओं ने उनको सम्मान की बधाई दी तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने मंगलवार रात आजाद पर कटाक्ष किया। रमेश ने बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की ओर से पद्म भूषण सम्मान को अस्वीकार किए जाने को लेकर आजाद पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया- यही सही चीज थी करने के लिए। वह आजाद रहना चाहते हैं गुलाम नहीं।

उधर, पद्म भूषण सम्मान की घोषणा के बाद अपने भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए आजाद ने कहा कि कुछ लोग भ्रम पैदा करने के लिए शरारतपूर्ण दुष्प्रचार कर रहे हैं। दरअसल, पद्म भूषण सम्मान की घोषणा होने के बाद कुछ खबरों में दावा किया गया कि आजाद ने अपना ट्विटर प्रोफाइल बदल लिया है।

उन्होंने मंगलवार देर रात ट्वीट कर कहा- भ्रम पैदा करने के लिए कुछ लोगों द्वारा शरारतपूर्ण दुष्प्रचार किया जा रहा है। मेरे ट्विटर प्रोफाइल से न कुछ हटा है और न ही कुछ जोड़ा गया है। प्रोफाइल आज भी वही है, जैसा पहले था। आजाद के ट्विटर प्रोफाइल में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसमें कांग्रेस का भी कोई उल्लेख नहीं है।

Ironic that the Congress doesn’t need his services when the nation recognises his contributions to public life

Right thing to do. He wants to be Azad not Ghulam. https://t.co/iMWF00S9Ib

Some mischievous propoganda being circulated by some people to create confusion.

Nothing has been removed or added to my twitter profile.

The profile is as it was earlier.

— Ghulam Nabi Azad (@ghulamnazad) January 25, 2022