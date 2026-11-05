आंध्र प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। इस बीच चुनावों से एक दिन पहले ओडिशा-आंध्र के बॉर्डर के 28 गांवों को लेकर तनाव पैदा हो गया है। ओडिशा के कोटिया पंचायत में तनाव के बाद सरकार ने इस इलाके पर कड़ी नज़र रखी हुई है। ओडिशा के राजस्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को इस इलाके में आने से रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है।

यह घटना दोनों राज्यों के पुलिसवालों और प्रशासनिक स्टाफ के बीच तीखी बहस के एक दिन बाद हुई है। एक सीनियर प्रशासनिक अधिकारी ने आरोप लगाया कि आंध्र प्रदेश की एक प्रचार गाड़ी और एक पुलिस गाड़ी ने जबरदस्ती इस इलाके में घुसने और ओडिशा प्रशासन के लगाए बैरिकेड हटाने की कोशिश की।

1960 से चल रहा विवाद

कोटिया में 28 गांव हैं जिनकी आबादी लगभग 5,000 है। 1960 के दशक से ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों ने इनमें से 21 गांवों पर अपना अधिकार जताया है। ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश के इस कदम ने 2006 के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का उल्लंघन किया है जिसमें दोनों राज्यों को इस इलाके में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

मंत्री ने कहा, “आंध्र प्रदेश के अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए चुनाव कराने के लिए विवादित इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वे वहां वोटरों को लुभाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हमने उन्हें रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया है। अधिकारियों के अलावा, सभी पार्टियों के नेता और सिविल सोसाइटी के सदस्य भी हमारे साथ हैं।”

आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को घुसने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड

आंध्र प्रदेश प्रशासन ने गुरुवार को कोटिया में मंडल परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी (MPTC) और जिला परिषद टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी (ZPTC) के चुनाव कराने का शेड्यूल बनाया है। कोरापुट जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि कोटिया इलाके में 15 प्लाटून (लगभग 400-500 लोग) तैनात किए गए हैं और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों को घुसने से रोकने के लिए अलग-अलग जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं।

नेरीदीबलसा, फागुन सिनेरी और फाटू सिनेरी और आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास के दूसरे गांवों में खास सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यह कदम ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पुलिस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बीच विवादित इलाके में कोटिया पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा करते हुए तीखी बहस के एक दिन बाद उठाया गया।

कोरापुट ज़िला प्रशासन ने क्या आदेश दिए?

इस बीच कोरापुट ज़िला प्रशासन ने कोटिया के 21 गांवों में रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अधिकारियों ने भी कोटिया में बातचीत की। ओडिशा प्रशासन ने हालात पर नज़र रखने के लिए इलाके में 16 मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं। उसने कोरापुट सब-कलेक्टर फाबी राशिद समेत सीनियर अधिकारियों को भी वहां कैंप करने के लिए तैनात किया है।

कोरापुट सब-कलेक्टर फाबी राशिद ने कहा, “जब हमने मंगलवार को कोटिया में एक कैंपेन गाड़ी के घुसने का विरोध किया, तो आंध्र प्रदेश से एक पुलिस गाड़ी आई और ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश की। जब हमने उन्हें बताया कि कोटिया कोरापुट प्रशासन के अंतर्गत है और सुप्रीम कोर्ट ने इलाके में स्टेटस को बनाए रखने का आदेश दिया है, तो वे सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने ज़बरदस्ती घुसने और बैरिकेड हटाने की कोशिश की, जिससे तनाव पैदा हो गया। आंध्र प्रदेश प्रशासन कोटिया में MPTC और ZPTC चुनावों के लिए कोई पोलिंग स्टेशन नहीं बना सकता।”

एक साथ आए सभी राजनीतिक दल

सभी राजनीतिक दलों के नेता भी इस मुद्दे पर एक ही राय रखते दिख रहे हैं, भले ही वे एक-दूसरे पर इसे सुलझाने के लिए काफी कुछ न करने का आरोप लगा रहे हों। पिछले हफ़्ते, ओडिशा सरकार ने लोकल बॉडी चुनाव कराने के अपने नोटिफ़िकेशन को लेकर आंध्र प्रदेश के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट पिटीशन दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था।

ओडिशा के नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने बुधवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से आग्रह किया कि वे इस मामले को केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ सबसे ऊंचे लेवल पर उठाएँ और इस इलाके में हाल के डेवलपमेंट और तनाव का हवाला दिया।

नवीन पटनायक ने लिखा पत्र

बीजू जनता दल (BJD) के अध्यक्ष नवीन पटनायक ने एक पत्र में लिखा, “चूंकि ओडिशा और आंध्र प्रदेश दोनों में BJP की लीडरशिप वाली NDA की पार्टियां सरकार चला रही हैं, इसलिए BJP के 2024 के चुनावी मैनिफ़ेस्टो में किए गए वादे के मुताबिक ओडिशा की ज़मीनी एकता की रक्षा के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए।”

नवीन पटनायक ने कहा कि यह ओडिशा के CM की नैतिक ज़िम्मेदारी है कि वे यह पक्का करें कि राज्य के जायज़ हितों की मज़बूती से रक्षा की जाए और ज़मीनी हालात को और बिगड़ने न दिया जाए। उन्होंने आगे कहा, “मुझे उम्मीद है कि BJP लीडरशिप ओडिशा के लोगों के प्रति अपने वादे का सम्मान करेगी और कोटिया मुद्दे पर अपनी बात पर चलेगी, जैसा कि उसके 2024 के चुनावी मैनिफ़ेस्टो में वादा किया गया है।”

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