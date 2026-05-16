कोलकाता के राजाबाजार इलाके में शुक्रवार को उस समय तनाव की स्थिति पैदा हो गई जब कुछ लोगों ने सड़क पर नमाज अदा करने की कोशिश की। हाल ही में सुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई है।

स्थिति तब बिगड़ गई जब सड़क खाली कराने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि यह पुरानी परंपरा है। जबकि प्रशासन का तर्क था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्वजनिक रास्तों को खाली रखना जरूरी है।

बाद में पुलिस ने सड़क खाली करा दी और टैफिक को सामान्य कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल इलाके में स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के जवान तैनात किए हैं।

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, पुलिस की ओर से अब तक इस घटना पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

गौरतलब है कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान सड़कों पर नमाज और अन्य धार्मिक गतिविधियों की अनुमति थी। लेकिन नई सरकार ने इससे आम लोगों को होने वाली असुविधा को देखते हुए सख्त रुख अपनाया है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए थे कि नमाज केवल मस्जिदों के भीतर ही अदा की जाए और सड़कों पर इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद राज्य की पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को सोशल मीडिया साइट एक्स से अनफॉलो कर दिया है। राज्य की पुलिस अब अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से केवल 44 लोगों को ही फॉलो करती है, जो राज्य में सत्ता परिवर्तन की सच्चाई बयां कर रही है।

कोलकाता पुलिस अब नए मुख्यमंत्री सुभेंदु अधिकारी, मंत्री दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, लोक, एचएमओ, पीएमओ इंडिया, नरेंद्र मोदी और कुछ अन्य लोगों को एक्स पर फॉलो करती है। यह घटनाक्रम उस वक्त सामने आई जब चुनाव में हार के बात ममता और अभिषेक बनर्जी के आवास के बाहर से सुरक्षा भी घटा दी गई है। पूरी खबर पढ़ें…