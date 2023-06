Pension: सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10 हजार रुपये महीने मिलेगी पेंशन, बस में यात्रा भी फ्री, CM खट्टर का ऐलान

Pension for Padma Awardees: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने राज्य हरियाणा के पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है।

Manohar Lal Khattar ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को पेंशन देने का ऐलान किया है (ANI)

Pension in Haryana: हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को राज्य के सभी पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10 हजार रुपये महीने पेंशन देने का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने इन लोगों के लिए बस में मुफ्त यात्रा का भी ऐलान किया। मनोहर लाल खट्टर सोमवार को अपने विधानसभा क्षेत्र करनाल के दौरे पर थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में काह कि पद्म श्री और इससे ऊपर के पुरस्कार के विजेताओं को हम 10 हजार रुपये मासिक पेंशन देंगे और अगर ये लोग बस में यात्रा करना चाहेंगे तो उन्हें वॉल्वो बसों में फ्री यात्रा की सुविधा देंगे। करनाल में सीएम, कुरुक्षेत्र में किसानों का प्रदर्शन सोमवार को जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से संवाद कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ राज्य भर के किसान सूरजमुखी के बीज के लिए MSP की मांग को लेकर कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में प्रदर्श कर रहे थे। किसानों ने पिपली में अपनी समस्याओं को उठाने के लिए महापंचायत की। इस महापंचायत में कई खाप के नेताओं के अलावा BKU के नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए। Also Read Pension Rule: केंद्र सरकार ने किया बड़ा बदलाव, हटा दिया 7 साला वाला नियम मैं पद्म श्रेणी में पुरस्कृत हरियाणा की विभूतियों हेतु ₹10,000 प्रति माह की पेंशन तथा वॉल्वो बसों में नि:शुल्क यात्रा की घोषणा करता हूँ। pic.twitter.com/q32UsfFYG3 — Manohar Lal (@mlkhattar) June 12, 2023 इस महापंचायत के बाद बड़ी संख्या में किसानों ने नेशनल हाईवे 44 ब्लॉक कर दिया। यह महापंचायत भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) द्वारा बुलाई गई थी। भारतीय किसान यूनियन (चढूनी) के चीफ गुरनाम सिंह चढूनी और इसके नौ नेताओं को दंगा और गैर-कानूनी सभा सहित विभिन्न आरोपों में हरियाणा पुलिस ने 6 जून गिरफ्तार कर लिया था। किसानों ने छह जून को शाहाबाद के पास NH-44 छह घंटे से अधिक समय तक जाम कर दिया था। क्या कर रही है सरकार? मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को 36,414 एकड़ में उगने वाले सूरजमुखी के लिए 8,528 किसानों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 29.13 करोड़ रुपये जारी किए थे। किसान मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार सूरजमुखी को 6,400 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदे। भावांतर भरपाई योजना के तहत राज्य सरकार MSP से नीचे बेची जाने वाली सूरजमुखी की फसल के लिए अंतरिम समर्थन के रूप में 1,000 रुपये प्रति क्विंटल दे रही है।

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram