Telangana News: तेलंगाना विधानसभा में सोमवार को कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। सदन में कथित तौर पर अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के बाद स्पीकर गद्दाम प्रसाद कुमार रो पड़े।

हैदराबाद के खैरताबाद जिले के कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोथा रोहित मुदिराज ने भारत राष्ट्र समिति के एमएलसी टी मधुसूदन के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि स्पीकर पर किए गए अपमानजनक शब्दों से वे रो पड़े।

मुदिराज ने पुलिस से वीडियो सबूतों की जांच करने, एफआईआर दर्ज करने, डिजिटल सबूतों को सुरक्षित रखने, निष्पक्ष जांच करने और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। पेद्दापल्ली सांसद गद्दाम वामसी कृष्णा ने सोमवार को विधानसभा परिसर में हुई घटनाओं को लेकर बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव की कड़ी आलोचना की।

बीआरएस विधायकों और पुलिस के बीच झड़प

राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले कपड़े पहनकर आए बीआरएस विधायकों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। कृष्णा ने आरोप लगाया कि केटीआर ने अपने पार्टी विधायकों को अपशब्द कहने के लिए उकसाया।

सांसद ने ड्यूटी पर तैनात महिला कांस्टेबल पर हुए कथित हमले की निंदा की और कहा कि इस कृत्य के लिए जिम्मेदार बीआरएस विधायकों के खिलाफ मामले दर्ज किए जाने चाहिए। कृष्णा ने कहा, “विपक्ष के नेता सदन में उपस्थित नहीं होते। बीआरएस विधायकों ने महिला कांस्टेबलों पर हमला किया और इस कृत्य के लिए उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जाने चाहिए।”

कई दलित कांग्रेस विधायकों और एमएलसी के अनुसार, बीआरएस के मधुसूदन ने स्पीकर कुमार के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी तब की जब पुलिस ने विपक्षी विधायकों को विधानसभा परिसर के बाहर रोका था। उन्होंने इन टिप्पणियों को दलित समुदाय और स्पीकर के पद का अपमान बताया।

मधुसूदन ने स्पीकर के खिलाफ कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया। एक बयान में उन्होंने कहा कि उन्हें अपने नाम से कही गई किसी भी टिप्पणी पर खेद है और अगर उन्हें स्पीकर के खिलाफ निर्देशित माना जाता है तो वे उन्हें वापस ले लेंगे।

सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही

सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही। बीजेपी सदस्यों ने नारे लगाए और रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए के तहत नागरिकों की निजी जमीनों को ‘निषेध सूची’ (prohibitive list) में शामिल करने पर तुरंत बहस की मांग की। इस सूची में शामिल संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और अन्य लेन-देन पर रोक होती है।

स्पीकर कुमार की कार्यवाही जारी रखने की अपील के बावजूद बीजेपी सदस्य नहीं माने। विधायी मामलों के मंत्री डी. श्रीधर बाबू ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस के लिए तैयार है। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। स्थगन के दौरान, विधानसभा के बाहर काफी हंगामा हुआ, जब पुलिस ने काली टी-शर्ट पहने बीआरएस सदस्यों को रोक दिया।

जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तो बीजेपी सदस्यों ने जमीन की निषेध सूची पर बहस की मांग फिर से उठाई। सीएम रेड्डी के यह भरोसा दिलाने के बाद कि इस मामले पर बाद में चर्चा की जाएगी, वे मान गए। कथित टिप्पणियों पर हुए विवाद पर बोलते हुए रेड्डी ने इसे तेलंगाना के चार करोड़ लोगों का अपमान बताया और इस घटना को राज्य के लिए काला दिन करार दिया।

यह भी पढ़ें: ‘ओवैसी देशभक्ति में अमित शाह-पीएम मोदी से कम नहीं’, रेवंत रेड्डी के बयान पर बोले AIMIM चीफ- सिर्फ आपके कारण करता हूं कांग्रेस का समर्थन



तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओवैसी भाइयों की जमकर तारीफ की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में वह केवल व्यक्तिगत रूप से रेवंत रेड्डी के कारण कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हैदराबाद में चंचलगुडा-संतोषनगर स्टील फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओवैसी बंधुओं की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…