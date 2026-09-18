तेलंगाना में जल्द ही एक और चुनाव होने वाला है। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को खैरताबाद विधानसभा सीट से विधायक दानम नागेंद्र (Khairatabad MLA Danam Nagender) को अयोग्य घोषित कर दिया है। इसी के साथ हाई कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार (Telangana Assembly Speaker Gaddam Prasad Kumar) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र की अयोग्यता की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश अपारेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने कहा, “प्रतिवादी 2 (नागेंद्र) 23 अप्रैल, 2024 से तेलंगाना विधानसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्ष बीआरएस उम्मीदवार के रूप में विधायक चुने जाने के बाद 2024 में सिकंदराबाद लोकसभा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। जिसकी वजह से उक्त सीट को रिक्त घोषित किया जाता है।

पीठ ने निर्वाचन क्षेत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए अयोग्यता आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए आदेश को स्थगित रखने के नागेंद्र के वकील के अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया। पीठ ने कहा कि आदेश की प्रति सचिव, विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को भी भेजी जाए।

Historic judgment by Telangana High Court Division Bench! The Court allowed writ petition filed by BJP MLA Alleti Maheshwar Reddy and BRS MLA Padi Kaushik Reddy, disqualified Danam Nagender as MLA and declared the seat vacant. The Court also rejected the plea to keep the order in… — ANI (@ANI) September 18, 2026

पीठ ने भाजपा (निर्मल) के विधायक अल्लेटी महेश्वर रेड्डी ( BJP MLA Alleti Maheshwar Reddy) और बीआरएस (हुजूरबाद) के विधायक पाडी कौशिक रेड्डी (BRS MLA Padi Kaushik Reddy) द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया। जिसमें विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नागेंद्र के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

विधायकों ने मूल रूप से अध्यक्ष के समक्ष अयोग्यता याचिका दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि नागेंद्र बीआरएस टिकट पर विधायक चुने जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा।

विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया। इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए विधायकों ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष ने बर्खास्तगी में “महत्वपूर्ण अधिकार क्षेत्र संबंधी त्रुटियां” की हैं।

उन्होंने अदालत से स्पीकर के फैसले को रद्द करने और संविधान की 10वीं अनुसूची के दलबदल विरोधी प्रावधानों के तहत नागेंद्र को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया।

इस बीच, स्पीकर के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी हाई कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें बीआरएस टिकट पर चुनाव जीतने वाले और बाद में सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल होने वाले नौ अन्य विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री केटी रामाराव ने हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में शामिल होने वाले बीआरएस विधायक दानम नागेंद्र को आज माननीय उच्च न्यायालय ने अयोग्य घोषित कर दिया। बाकी दलबदलुओं का भी जल्द ही यही हश्र होगा।

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पश्चिम बंगाल उपचुनाव में एक नया राजनीतिक मोड़ सामने आया है। नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के मद्देनजर ममता गुट को बड़ा झटका लगा है। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा सीट से टीएमसी ममता गुट की प्रत्याशी संचिता प्रधान (डे) ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। खबर आ रही है कि इसके बाद ममता गुट ने कांग्रेस प्रत्याशी को अपना समर्थन दे दिया है। पढ़ें पूरी खबर।