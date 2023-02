BRS MLAs poaching attempt case: तेलंगाना सरकार को हाई कोर्ट का झटका, CBI जांच के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज

Telangana High Court ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अपील करने तक आदेश को निलंबित करने का अनुरोध भी ठुकरा दिया। इसके साथ ही BRS MLAs poaching मामले की CBI जांच का रास्ता साफ हो गया है।

तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। CM KCR इसकी तैयारियों में लगे हैं। (Photo: Twitter/@TelanganaCMO)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram