तेलंगाना में हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली में पुलिस ने BJP के एक बूथ लेवल एजेंट (BLA) के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि उसने मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में 30 लोगों के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी फॉर्म 7 फाइल किया था, ये सभी मुस्लिम थे। यह कार्रवाई राज्य में वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के क्लेम और ऑब्जेक्शन फेज के खत्म होने से एक दिन पहले हुई है।

बीजेपी के एस बालचंदर के खिलाफ FIR मुशीराबाद इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) टी प्रवीण कुमार रेड्डी की शिकायत पर दर्ज की गई थी। शुरुआती जांच में कथित तौर पर पता चला कि उनके जमा किए गए फॉर्म 7 में संबंधित वोटरों के नाम पहले से प्रिंट थे। बीजेपी के विरोधियों ने इसे इस बात का सबूत बताया है कि फॉर्म 7 BJP ऑफिस से सेंट्रल तरीके से जेनरेट किए गए थे।

30 लोगों के खिलाफ जमा किये गए थे फॉर्म

हैदराबाद के बहादुरपुरा और गोशामहल विधानसभा क्षेत्रों में भी पहले से प्रिंटेड वोटर जानकारी वाले ऐसे ही फॉर्म मिलने की खबर है। जिन 30 लोगों के खिलाफ बालाचंदर ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए Form 7 जमा किए थे, उनमें एक कांग्रेस BLA भी शामिल है। FIR के मुताबिक बीजेपी BLA 30 पहले से प्रिंटेड Form-7 लाया और 28 सितंबर 2026 को BLO पोलिंग स्टेशन नंबर 210 को गलत इरादे से जमा करने की कोशिश की, ताकि उससे जुड़े नहीं वोटरों के नाम हटाए जा सकें।

FIR में आगे कहा गया है कि जब BLO और BLO सुपरवाइजर ने बीजेपी के उस BLA के बार-बार कहने के बावजूद एक साथ Forms लेने से मना कर दिया तो बालाचंदर Forms BLO की जगह पर छोड़कर भाग गया।

अधिकारियों ने कहा कि 1 अक्टूबर को उनके पर्सनल फील्ड वेरिफिकेशन से पता चला कि BLA द्वारा जिन 30 लोगों के नाम बताए गए थे, वे सभी हैदराबाद के मुशीराबाद के रहने वाले थे। FIR में कहा गया है, “इसलिए जिन Form-7 की बात हो रही है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता और वे रिजेक्ट किए जा सकते हैं।”

गंभीर धाराओं में दर्ज किया गया मुकदमा

बालाचंदर पर BNS के सेक्शन 217 और 318(2) के तहत केस दर्ज किया गया है, जो एक सरकारी अधिकारी को गलत जानकारी देने और धोखाधड़ी से जुड़ा है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ द पीपल एक्ट 1950 के सेक्शन 31 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। सोमवार को तेलंगाना के चीफ इलेक्शन ऑफिसर (CEO) सी सुदर्शन रेड्डी ने एक मेमो जारी कर राज्य के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसरों को गलत फॉर्म 7 फाइल करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने को कहा और कहा कि ऐसे मामले उनके ध्यान में आए हैं।

AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया कि गोशामहल चुनाव क्षेत्र में भी मुस्लिम वोटरों के नाम हटाने के लिए गलत फॉर्म 7 फाइल किए गए थे। ओवैसी ने कहा, “CEO से हमारी रिक्वेस्ट है कि मुसलमानों के खिलाफ यह नफरत फैलाने वाले किसी भी व्यक्ति को न बख्शा जाए।”

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा?

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव ने पार्टी द्वारा वोटरों के नाम हटाने की किसी भी कोशिश से इनकार किया है और कांग्रेस पर चुनाव जैसी संवैधानिक संस्था के खिलाफ जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। 15 जून को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रोसेस शुरू होने से पहले तेलंगाना में 3.39 करोड़ वोटर थे। ड्राफ्ट लिस्ट में 73.39 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए और 92 लाख वोटरों को नोटिस भेजे गए। फाइनल वोटर लिस्ट 9 नवंबर को पब्लिश होनी है।

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