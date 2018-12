ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के मुखिया और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेलंगाना से भगाने (ओवैसी को) वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान उनके अब्बा का मुल्क है और उन्हें यहां से कोई नहीं निकाल सकता। वहीं, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने बताया कि वे कहीं नहीं जाएंगे, बल्कि उनकी 100 पीढ़ियां हैदराबाद में रहेंगी। अकबरुद्दीन ने इसके अलावा पीएम को चायवाला कहते हुए भद्दी टिप्पणी भी की।

बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली के बीच योगी बोले थे- तेलंगाना में अगर बीजेपी की सरकार आई, तो ओवैसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे निजामों को यह जगह एक दौर में छोड़नी पड़ी थी। रविवार (दो दिसंबर) रात एक कार्यक्रम में ओवैसी ने इसी का जवाब दिया। कहा, “सुनिए यूपी सीएम, हमारे अब्बा ने जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम हिंदुस्तान में रखा था। यह मेरे बाप, अब्बा, डैडी, पप्पा, पिता जी का मुल्क है। जब पिता जी का मुल्क है, तो बेटा काहे को निकलेगा?”

बकौल ओवैसी, “आप सीएम हैं, लिहाजा अपने ओहदे की मर्यादा बरकरार रखें। इनके विधानसभा क्षेत्र के अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। बच्चे मर रहे हैं और आप यहां आकर भगाने, गर्दन काटने की बात कर रहे हैं। कितनों को भगाएंगे आप? कोई नहीं भागेगा, हम जब तक जिंदा रहेंगे हिंदुस्तानी मुसलमान बन कर रहेंगे। संविधान के लिए मोदी, योगी, शाह, बीजेपी, आरएसएस से लड़ेंगे। राहुल-मोदी को हराएंगे। चंद्र बाबू नायडू को साइकिल पर बैठाकर वापस विजयवाड़ा भिजवाएंगे।” सुनिए आगे क्या बोले थे ओवैसी-

"Have some respect of your position. 150 die in his constituency, there is no oxygen in the hospitals" Asaduddin Owaisi to Yogi Adityanath

.

No one will run away, we are run away.. We will fight with Modi, Shah, RSS.

Will make Naidu sit on cycle and make him run away to Vijyawada pic.twitter.com/uihnPzjVF5

