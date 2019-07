तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर ने बच्चे के मुंह में ठूंसी नोटों की गड्डी, सामने आया VIDEO

तेलंगाना के डिप्टी स्पीकर एक वीडियो के चलते विवादों में घिर गए हैं। तेलंगाना विधानसभा के उपाध्यक्ष टी पद्मा राव का एक विडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में वह एक बच्चे के मुंह में नोटों की गड्डी ठूंसते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वीडियो सिकंदराबाद में बोनालू उत्सव के दौरान का है। टी पद्मा राव सिकंदराबाद से विधायक हैं।बोनालू उत्सव के दौरान वह बच्चा ड्रम बजा रहा था और टी पद्मा राव ने बच्चे के मुंह में पांच रुपए के नोटों की गड्डी उसके मुंह में ठूंस दी। बच्चा इसके बाद भी ड्रम बजाता रहा और राव खड़े होकर उसे देखते रहे।उनके इस कृत्य की काफी आलोचना हो रही है।

लोगों का कहना है कि इससे बच्चे का दम घुट सकता था और उसकी जान भी जा सकती थी। बलाला हक्कुला संगम के अध्यक्ष अच्युता राव का कहना है कि यह बच्चे का जान खतरे में डालने जैसा था और बच्चे के मुंह से किसी ने भी नोटों की गड्डी निकालने की हिम्मत नहीं की।

वहीं, इस घटना पर टी पद्मा राव का कहना है कि इसमें कुछ गलत नहीं था, बच्चे को ड्रम बजाने के लिए इनाम देना कहीं से गलत नहीं है।

SHOCKING: Telangana Dy Speaker TPR Goud during Bonalu celebrations in Secunderabad. In the video that he walks up to a boy playing drums as part of the celebrations. He takes out a wad of Rs 500 notes and pushes it into the boy’s mouth. pic.twitter.com/8gz30TrsJ0

— TIMES NOW (@TimesNow) July 29, 2019