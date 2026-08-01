PM Modi Meta Video Technical Glitch: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो में कथित टेक्निकल ग्लिच के चलते कुछ समय के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम से हट गया था। इसको लेकर बीजेपी समर्थकों की शिकायत पर तेलंगाना के साइबर क्राइम डीसीपी वी अरविंद बाबू ने 29 जुलाई को FIR दर्ज की थी। अब राज्य की कांग्रेस सरकार ने तीन दिन के अंदर ही साइबर क्राइम डीसीपी का तबादला कर दिया है।

इस मामले में सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस सरकार अपने राज्य में मेटा के खिलाफ दर्ज FIR से काफी हैरान थी, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए छात्रों के विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस ने पूरा समर्थन किया था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस घटनाक्रम से चौंक गए और मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा भाजपा समर्थकों की शिकायतों के आधार पर मामले दर्ज किए जाने के बारे में पूछताछ किए जाने पर शर्मिंदा हो गए।

मेटा पर क्या लगाए आरोप?

बीजेपी समर्थकों से 29 जुलाई को मिली शिकायत के आधार पर तेलंगाना साइबर अपराध शाखा ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कथित रूप से मॉर्फ्ड और आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री के संबंध में दो मामले दर्ज किए। इन मामलों में कई फेसबुक और इंस्टाग्राम खातों के संचालकों के साथ-साथ मेटा इंडिया के प्रमुख का नाम भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि वैध कानूनी आदेश प्राप्त होने के बाद उसने कुछ कथित आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है।

कार्रवाई की मांग?

बीजेपी समर्थकों और बीजेपी प्रवक्ता एनवीएस सुभाष के समर्थन से 29 जुलाई को बीजेपी समर्थकों की शिकायतों पर मामले दर्ज किए गए थे। सुभाष ने आरोप लगाया था कि मोदी के छेड़छाड़ किए गए वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही थीं। सुभाष ने आरोप लगाया कि 20 फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट मॉर्फ्ड कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने मेटा के खिलाफ इसे होस्ट करने के लिए कार्रवाई की मांग की।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा, “तेलंगाना BJP कार्यकर्ताओं की ओर से हम कुछ इंस्टाग्राम खातों की जांच की मांग करते हैं, जो ऐसी सामग्री प्रकाशित और प्रसारित कर रहे हैं जो हमारी राय में प्रधानमंत्री के प्रति अपमानजनक है और ऐसे कथनों को बढ़ावा देती प्रतीत होती है जो देश की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकते हैं।”

‘अश्लील वीडियो और तस्वीरें’

दूसरी शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ इंस्टाग्राम हैंडल्स ने “अश्लील” वीडियो और तस्वीरें प्रसारित कीं। उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा, “मुझे प्रधानमंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति और पूर्व केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अश्लील, अपमानजनक और भ्रामक तरीके से दर्शाने वाले कई मॉर्फ्ड और डिजिटल रूप से हेरफेर किए गए वीडियो और तस्वीरें मिलीं। इस तरह की सामग्री जनता को गुमराह कर सकती है।”