तेलंगाना सीएम के चन्द्रशेखर राव ने बड़ा सियासी दांव चलते हुए राज्य की विधानसभा भंग कर दी है। इसके साथ ही राज्य में वक्त से पहले विधानसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। सीएम के चन्द्रशेखर राव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से मुहर लगा दिया गया। तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 2 जून 2019 तक था। यानी की तेलंगाना के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ होते। लेकिन ‘लोकप्रियता’ के रथ पर सवार सीएम के चन्द्रशेखर राव ने वक्त से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया है। इस वक्त तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) की सरकार है। कैबिनेट के फैसले के बाद सीएम के चन्द्र शेखर राव ने राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हा से मुकालात की है और उन्हें कैबिनेट के फैसले से अवगत कराया है। राज्यपाल ने सीएम की सिफारिश मान ली और विधानसभा भंग कर दी है। उन्हें राज्यपाल ने फिलहाल केयरटेकर सीएम बने रहने को कहा है। के चंद्रशेखर राव ने कुछ ही दिन पहले एक विशाल रैली की थी, तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि वे राज्य विधानसभा भंग कर जल्दी चुनाव का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। केसीआर ने गुरुवार को जब मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई तभी से कयास लगाये जा रहे थे कि केसीआर विधानसभा भंग करने की घोषणा करेंगे।

Governor ESL Narasimhan approves assembly dissolution as recommended by CM KC Rao. Governor has asked Rao to continue as caretaker Telangana CM till the new government is formed. pic.twitter.com/dflBjTx1U8

— ANI (@ANI) September 6, 2018