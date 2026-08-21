तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी को केंद्र सरकार से अमेरिका जाने की इजाजत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। रेड्डी फिलहाल लंदन में हैं। यहां से उनकी योजना अमेरिका जाने और 30 अगस्त को हैदराबाद वापस लौटने की थी।

सीएमओ की एक विज्ञप्ति में कहा गया, “मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाले आधिकारिक ‘तेलंगाना-राइजिंग’ प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका का दौरा रद्द करना पड़ा क्योंकि विदेश मंत्रालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने कहा कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस यात्रा की मंजूरी नहीं दी गई है।” सीएमओ ने कहा कि रेड्डी अमेरिका के बोस्टन जाने के बजाय 23 अगस्त को लंदन से हैदराबाद लौटेंगे। राज्य सरकार ने नीति और प्रोटोकॉल के मुताबिक ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा के लिए केंद्र से अनुमति का अनुरोध किया था लेकिन केवल ब्रिटेन यात्रा की ही मंजूरी मिली।

केंद्र ने तेलंगाना सरकार को सूचित किया

मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के ब्रिटेन पहुंचने के बाद केंद्र ने राज्य सरकार को अनुमति नहीं दिए जाने के बारे में सूचित किया। ‘तेलंगाना राइजिंग’ के राज्य सरकार के दृष्टिकोण, शिक्षा को आगे बढ़ाने और विकसित भारत में योगदान देने के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा को राजनीतिक कारणों से रोके जाने से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हैरान हैं।

विज्ञप्ति में कहा गया कि रेड्डी ने केंद्र सरकार के फैसले का पालन करने का निर्णय लिया और वह अमेरिका के बोस्टन जाने के बजाय लंदन से भारत लौटने के लिए हैदराबाद की उड़ान भरेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अमेरिका यात्रा को आगे बढ़ाने और सभी समझौता ज्ञापनों एवं साझेदारी समझौतों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।

रेवंत रेड्डी की अमेरिका यात्रा का उद्देश्य

रेवंत रेड्डी ने कहा, “इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य केंद्र की नयी शिक्षा नीति के तहत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों को भारत, तेलंगाना और हैदराबाद लाना था। ये संस्थान हमारे युवाओं की उन आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करते जो दुनिया के बेहतरीन आइवी लीग और शीर्ष वैश्विक संस्थानों से शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण हासिल करना चाहते हैं।” उन्होंने कहा, “मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि जब देश के निर्माण और युवाओं के भविष्य की बात आती है तो हम सभी को राजनीति और चुनाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए।” विज्ञप्ति के अनुसार तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री रेड्डी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे संस्थानों का दौरा और वहां बातचीत जारी रखेंगे।

मुख्यमंत्री कार्यालय विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से यह स्पष्टीकरण मांग रहा है कि अनुमति क्यों नहीं दी गई। इस बीच, रेड्डी ने प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका का दौरा जारी रखने और हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नॉर्थईस्टर्न यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया टेक जैसे शीर्ष शिक्षण संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार और शनिवार को रेड्डी लंदन में ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और अन्य शीर्ष ब्रिटिश स्कूलों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे।

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परिसीमन के मुद्दे पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने रुख में बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने पहले कहा था कि लोकसभा की सीटों को फ्रीज कर दिया जाए। इसके विपरीत अब गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रत्येक राज्य के संसदीय प्रतिनिधित्व के वर्तमान हिस्से को संरक्षित करने का अनुरोध किया है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें