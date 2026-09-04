तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओवैसी भाइयों की जमकर तारीफ की है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी और विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में वह केवल व्यक्तिगत रूप से रेवंत रेड्डी के कारण कांग्रेस का समर्थन करते हैं। हैदराबाद में चंचलगुडा-संतोषनगर स्टील फ्लाईओवर के उद्घाटन के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ओवैसी बंधुओं की राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है।

ओवैसी देशभक्ति में अमित शाह-पीएम मोदी से कम नहीं- रेड्डी

रेवंत रेड्डी ने कहा, “राजनीति में हम अलग बात कह सकते हैं। लेकिन देशभक्ति के मामले में असदुद्दीन और अकबर साहब पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वे सच्चे देशभक्त हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी निभाते हुए कहना चाहता हूं कि देशभक्ति और देश रक्षा के मामले में वे नरेंद्र मोदी या अमित शाह से कम नहीं हैं। ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे।”

असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में अपनी पार्टी का रुख स्पष्ट किया। ओवैसी ने कहा, “कई कांग्रेस नेता यहां बैठे हैं। उनसे क्षमा मांगते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम समर्थन दे रहे हैं, तो हम रेवंत रेड्डी के नाम पर ऐसा कर रहे हैं, किसी पार्टी के नाम पर नहीं।”

विकास और समृद्धि के लिए शांति आवश्यक- ओवैसी

तेलंगाना की प्रगति के लिए सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व पर जोर देते हुए ओवैसी ने कहा कि विकास और समृद्धि के लिए शांति आवश्यक है। उन्होंने आगे कहा, “हमारा एकमात्र उद्देश्य तेलंगाना की प्रगति और समृद्धि है। हम यहां सांप्रदायिकता को पनपने नहीं देना चाहते, न ही हम देश के विभिन्न कोनों में दिख रहे विभाजनकारी माहौल को यहां देखना चाहते हैं। यदि सांप्रदायिकता का जहर फैलता है, तो तेलंगाना के लिए देखे गए सपने पूरे नहीं हो सकते।”

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नवनिर्मित चंचलगुडा-संतोषनगर चार लेन वाले स्टील फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 3.2 किलोमीटर लंबाई और 16.6 मीटर चौड़ाई वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण 620 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इसका उद्देश्य पुराने शहर क्षेत्र में यातायात की भीड़ को काफी हद तक कम करना है।

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असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रवक्ता सैयद आसिम वकार ने बुधवार को पार्टी का साथ छोड़ दिया और दिल्ली के इंदिरा भवन में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस का दामन थामते ही आसिम वकार ने ओवैसी पर हमला बोला है। पढ़ें पूरी खबर