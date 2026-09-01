तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को हाउस अरेस्ट और हिरासत में लिए जाने के बाद तरनाका में तनाव का माहौल है। बता दें कि रामचंद्र राव को पुलिस ने मंगलवार को उनके आवास जो कि तरनाका में है, वहां उन्हें उस वक्त हाउस अरेस्ट किया जब वह नलगोंडा जाने के लिए अपने घर से निकल रहे थे।

जानकारी के मुताबिक, नलगोंडा में उन्हें बीजेपी के जिलाध्यक्ष नागम वर्षित रेड्डी से मुलाकात करनी थी, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल एन रामचंद्र राव के घर पहुंचा और उन्हें वहीं नजरबंद कर दिया गया। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंद्र राव को हाउस अरेस्ट के साथ-साथ हिरासत में भी ले लिया है।

वर्षित रेड्डी के घर पर हुआ था हमला

बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि रामचंद्र राव के नलगोंडा पहुंचने से पहले वर्षित रेड्डी के घर पर तोड़फोड़ हुई और उनकी मां पर भी हमला हुआ। बीजेपी ने इसका आरोप कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लगाया है। इसी घटना को लेकर एन रामचंद्र राव वर्षित रेड्डी से मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां जाने से पहले ही रोक दिया।

‘यह कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ और गैरसंवैधानिक है’

तेलंगाना बीजेपी ने पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। स्टेट बीजेपी ने कहा है कि यह कार्रवाई लोकतंत्र के खिलाफ और गैरसंवैधानिक है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी कांग्रेस सरकार विपक्षी नेताओं को दबाने और उन्हें प्रभावित पार्टी कार्यकर्ताओं तक पहुंचने से रोकने के लिए कानून लागू करने वाली मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रही है।

भाजपा ने आपातकाल से की तुलना

बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राज्य के अंदर सबसे ज्यादा अलोकतांत्रिक माहौल है। बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए रामचंद्र राव के हाउस अरेस्ट के बाद की स्थिति की तुलना आपातकाल के दिनों से कर दी है। हैदराबाद में राव के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

‘मैं नलगोंडा जाकर ही रहूंगा’

रामचंद्र राव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने नलगोंडा जाने का फैसला किया है, चाहे कुछ भी हो जाए। पुलिस ने सुबह से मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है। इन तीन दिनों में यह मेरा दूसरा हाउस अरेस्ट है। तेलंगाना में हालात ऐसे ही हैं। हम सबसे खराब गैर-लोकतांत्रिक माहौल से गुजर रहे हैं, यह हालात इमरजेंसी के दिनों से भी खराब हैं।

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वैश्विक संकट के बीच इस GDP ग्रोथ को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं विपक्षी पार्टियां महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने में लगी है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस ग्रोथ को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए केंद्र की आर्थिक नीतियों और स्थिर नेतृत्व का परिणाम बताया। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्थव्यवस्था को लेकर की गई टिप्पणियों का भी करारा जवाब दिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…