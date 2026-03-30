बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल नहीं करने पर वेतन कटेगा। तेलंगाना विधानसभा ने रविवार को एक ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसके तहत अपने माता-पिता की उपेक्षा करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाएगी।

विधानसभा ने रविवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही और माता-पिता सहायता निगरानी विधेयक, 2026’ पारित किया। विधेयक के बारे में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि देश में पहले से ही एक राष्ट्रीय कानून – माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 मौजूद है। हालांकि, राज्य के नए विधेयक में जन प्रतिनिधियों और निजी कर्मचारियों को भी शामिल किया जाएगा।

इस विधेयक के अनुसार, जन प्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों और निजी कर्मचारियों के लिए अपने बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल करना अनिवार्य है। अनुपालन न करने पर वेतन का 15 फीसद या 10,000 रुपए, जो भी कम हो, माता-पिता को देय राशि के रूप में कटौती की जाएगी। चर्चा के दौरान रेड्डी ने विजयपत सिंघानिया का उदाहरण दिया, जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन बाद में उन्हें बेदखल कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए यह विधेयक पेश किया है। वह किसी अन्य कानून जैसा नहीं है।”

लोगों में नैतिक मूल्यों का संचार करना इसका मकसद है, यदि कोई अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उन्हें कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे उनकी देखभाल करें। भाजपा समेत अन्य दलों ने भी इस विधेयक का समर्थन किया है।

इस विधेयक के तहत बच्चों के द्वारा भरण-पोषण नहीं किए जाने पर वरिष्ठ नागरिक जिला कलेक्टर के समक्ष आवेदन दाखिल कर सकेंगे। यह कानून विधायकों और सांसदों के साथ-साथ मनोनीत सदस्यों और स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों पर भी लागू होगा।

रेड्डी ने कहा, यह विधेयक इसलिए पेश किया गया क्योंकि आश्रित माता-पिता भारतीय परिवार प्रणाली का एक अभिन्न अंग हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक कर्मचारी समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करे। कलेक्टर को मामलों के निपटारे के लिए नामित प्राधिकारी बनाया जाएगा। शिकायतकर्ताओं को अपने हिस्से के बंटवारे की मांग के कारण बताने होंगे और उनसे अपनी सभी आय के स्रोतों का विवरण मांगा जाएगा।

जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बाद 60 दिनों के भीतर उसका निपटारा करना होगा। इस दौरान माता-पिता और कर्मचारी दोनों को सुनवाई का अवसर मिलेगा। सुनवाई के बाद कटौती की जाने वाली राशि निर्दिष्ट करते हुए आदेश जारी किया जाएगा। कटौती की गई राशि सीधे माता-पिता के बैंक खाते में जमा की जाएगी। न केवल जैविक माता-पिता बल्कि सौतेले माता-पिता को भी सहायता प्रदान किया जा सकेगा।

इसमें कलेक्टर के आदेशों के विरुद्ध वरिष्ठ नागरिक आयोग के गठन का प्रस्ताव है। आयोग की अध्यक्षता एक मुख्य आयुक्त करेंगे, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे। आयोग में प्रशासन, सरकार या सामाजिक क्षेत्र में अनुभव रखने वाले दो सदस्य भी शामिल होंगे। आयोग के पास अर्ध-न्यायिक शक्तियां होंगी, जिनमें जांच करने, गवाहों को तलब करने और जुर्माना लगाने का अधिकार शामिल है।

यह भी पढ़ें – बंगाल चुनाव: कांग्रेस ने जारी की 284 उम्मीदवारों की लिस्ट, बहरामपुर से लड़ेंगे अधीर रंजन चौधरी

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने राज्य की कुल 294 सीटों में से 284 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं, मौसम नूर को मालतीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। पूरी खबर पढ़ें…