सोशल मीडिया पर तेलंगाना के दो पुलिसकर्मियों का एक वीडियो काफी वायरल है। लोग दोनों पुलिसकर्मियों की बहादुरी की बहुत तारीफ कर रहे हैं। दरअसल, इन पुलिसकर्मियों ने काम ही ऐसा किया है। तेलंगाना पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात यादागिरी और रविंदर रेड्डी ने मंगलवार को अपनी जान पर खेलकर दो गायों और दो भैसों को आग में जलने से बचा लिया। घटना रमनपेट के इस्किल्ला गांव की है।

गांव में सड़क किनारे सूखी घास का ढेर लगा हुआ था। वहीं, दो गायें और दो भैसें भी बंधी थीं। अचानक वहां आग लग गई। गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों ने इस हादसे को देखा। वे तुरंत अपनी जीप से उतरकर इन बेजुबानों जानवरों को बचाने के लिए भागे। तब तक आग काफी फैल गई थी, लेकिन दोनों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पहले वहां से जानवरों को खोलकर वहां से हटाया, बाद में आग बुझाने की भी कोशिश की। हालांकि, आग इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि वे अकेले उसे बुझा नहीं सकते थे। इस बीच उनमें से एक पुलिसकर्मी ने चिल्लाकर दूसरे से गांव के सरपंच को सूचना देने के लिए कहा।

दोनों पुलिसकर्मियों का यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। पुलिस हो या आम आदमी हर कोई इनकी सराहना कर रहा है। कुछ लोग इन्हें सम्मानित करने की भी बात कह रहे हैं। घटना का वीडियो समाचार एजेंसी एएनआइ ने ट्वीट किया है। तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक एम महेंद्र रेड्डी ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने यादागिरी और रविंदर रेड्डी की तत्परता और बहादुरी की बहुत प्रशंसा भी की है।

#WATCH Telangana: Two police constables, Yadagiri & Ravinder Reddy saved cattle that were stuck amid a fire that broke out in the animal shed where they were tied. The two personnel were on their way to Ramannapet Police Station when the incident took place. (21.04.2020) pic.twitter.com/3FcZHVHjNP

— ANI (@ANI) April 22, 2020