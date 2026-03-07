माओवाद अपने खात्मे की ओर है। तेलंगाना में 130 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 देश को माओवाद मुक्त घोषित करने की आखिरी डेडलाइन घोषित की है। इस बीच तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने टॉप माओवादी लीडर मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति से सरेंडर करने की अपील की है। रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में शनिवार को 130 माओवादियों के सरेंडर करने पर कहा कि बुलेट से नहीं, आप बैलेट से चमत्कार कर सकते हैं। इसके साथ ही 124 हथियार और जिंदा गोलियां भी बरामद की गई हैं।

कौन हैं गणपति?

गणपति तेलंगाना से अकेले सेंट्रल कमेटी मेंबर हैं जो अब अंडरग्राउंड हैं। कभी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे गणपति ने हथियारबंद लड़ाई में एक्टिव हिस्सा लेना छोड़ दिया था और छिप गए थे। शनिवार को सरेंडर करने वालों में ज़्यादातर CPI (माओवादी) की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (PLGA) की पहली बटालियन के लीडर थे। इस बटालियन को कभी थिप्पिरी तिरुपति उर्फ देवूजी लीड करते थे, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में राज्य के DGP बी शिवधर रेड्डी के सामने सरेंडर किया था।

DGP बी शिवधर रेड्डी ने कहा, “अब कोई तेलंगाना माओवादी कमेटी नहीं है जबकि राज्य में गणपति समेत सात अंडरग्राउंड लीडर हैं। इससे तेलंगाना और दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी (DKSZC) इलाकों में CPI (माओवादी) को गहरा झटका लगा है। CPI माओवादी के तीन ‘जादुई हथियारों’ में से सबसे अहम, PLGA ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है।”

सीएम रेवंत रेड्डी ने माओवादी नेताओं से की अपील

सीएम रेवंत रेड्डी ने अंडरग्राउंड सात माओवादी नेताओं से मेनस्ट्रीम में शामिल होने की अपील की। पुलिस के सामने सरेंडर करने वालों में 3 स्टेट कमेटी मेंबर, 1 रीजनल कमेटी मेंबर, 10 डिविजनल कमेटी मेंबर, 46 एरिया कमेटी मेंबर और 70 पार्टी मेंबर (70) शामिल थे।

सरेंडर करने वाले माओवादी, जिनमें देवूजी के गार्ड भी शामिल हैं। सभी माओवादी चार बसों में तेलंगाना स्टेट पुलिस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पहुंचे। यह सरेंडर 4 मार्च को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीएम रेवंत रेड्डी की मीटिंग के बाद हुआ है।

रेवंत रेड्डी ने कहा, “मैंने सुना है कि गणपति और दूसरे लोग भी बीमार हैं। हम उन सभी लोगों से सरेंडर करने के लिए कहते हैं जो अंडरग्राउंड हैं और राज्य उनका ध्यान रखेगा।” उन्होंने आगे कहा कि सरेंडर करने वाले माओवादियों को मेडिकल और रहने की सुविधा देकर मेनस्ट्रीम में शामिल किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा, “सरकार नक्सलियों के खिलाफ केस वापस लेने और अगर ज़रूरत पड़ी तो केस का रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए भी तैयार है। मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र हल है। राज्य सरकार नक्सलियों के प्रति हमदर्दी रखती है और मुद्दों को सुलझाने के लिए तैयार है।” पढ़ें टॉप माओवादी कमांडर देवजी ने डाले हथियार

(यह भी पढ़ें- ‘तेलंगाना में नक्सली आंदोलन अपने अंत की ओर’, डीजीपी शिवधर रेड्डी बोले- कर दें आत्मसमर्पण)

तेलंगाना के डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि टॉप माओवादी कमांडर तिप्पिरी तिरुपति उर्फ ​​देवूजी के आत्मसमर्पण के बाद भाकपा (माओवादी) का संगठन नेतृत्वहीन हो चुका है। डीजीपी ने कहा कि यह संगठन लगभग बिखर चुका है। पढ़ें पूरी खबर