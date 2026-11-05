तेलंगाना के खम्मम जिले में बुधवार शाम को एक उफनती झील में मछुआरों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान SDRF के करीब 10 जवान लापता हो गए। ऐसी आशंका है कि उनकी नावें पलट गईं। यह जानकारी आधिकारिक सूत्रों ने दी है।

SDRF के जवान जिले के सथुपल्ली मंडल में बेथुपल्ली झील में फंसे मछुआरों के एक ग्रुप को बचाने के लिए दो नावों में ऑपरेशन चला रहे थे।

आंध्र प्रदेश के पड़ोसी खम्मम जिले में साइक्लोन ‘मुरासु’ के असर से बारिश हो रही है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दिवाकर TS और दूसरे अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को बचाने के लिए टीमें भेजीं।

तेलंगाना के रेवेन्यू मिनिस्टर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि रेस्क्यू टीम ने लापता SDRF कर्मचारियों की संभावित जगह की पहचान कर ली है और उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने घटना की जानकारी ली और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से SDRF के जवानों को बचाने की पूरी कोशिश करने को कहा। एक ऑफिशियल रिलीज में कहा गया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू को हालात पर नजर रखने का निर्देश दिया।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि NDRF के जवानों को तैनात कर दिया गया है और वे अभी युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चला रहे हैं।

कुमार ने X पर कहा, “तेलंगाना के खम्मम जिले के सथुपल्ली में बेथुपल्ली झील में बाढ़ के पानी में फंसे मछुआरों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान SDRF कर्मियों के लापता होने पर बहुत चिंता है।”

उन्होंने कहा कि उन्होंने स्थिति का जायजा लेने के लिए खम्मम जिला कलेक्टर से बात की और बचाव दल की तैनाती के लिए तुरंत NDRF के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल किया।

कुमार ने कहा कि हम स्थिति पर करीब से नज़र रख रहे हैं और इसमें शामिल सभी लोगों की सुरक्षित वापसी पक्का करने के लिए अधिकारियों के साथ लगातार तालमेल बनाए हुए हैं।

अग्निवीर योजना: अग्निवीरों को 2 साल का सेवा विस्तार, नियमित सेना में शामिल होने का मिलेगा मौका

अग्निवीर योजना को लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार (4 नवंबर 2026) को हुई बैठक में बड़े फैसले को मंजूरी दी गई। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले अग्निवीरों में से अब 25 प्रतिशत नियमित सैनिक बनेंगे जबकि 75 प्रतिशत को दो साल का सेवा विस्तार मिलेगा। इस योजना को चार साल की सेवा अवधि के साथ शुरू किया गया था। पढ़ें पूरी खबर।