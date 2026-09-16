यूपीआई ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू किए जाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए इसे महंगाई के बीच जनता पर अतिरिक्त बोझ बताया। उन्होंने कहा कि गैस, पेट्रोल और डीजल पहले से महंगे हैं और अब यूपीआई को लेकर भी लोगों को परेशान किया जा रहा है।

तेजस्वी यादव ने कहा कि लोग बड़े पैमाने पर यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं और अब 2,000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन पर फीस लगाने की बात हो रही है। उन्होंने इसे मोदी सरकार के ‘अच्छे दिन’ से जोड़ते हुए नोटबंदी और महंगाई का भी जिक्र किया। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि जनता पहले से महंगाई से परेशान है और ऐसे फैसलों से उसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी।

तेजस्वी यादव ने क्या कहा?

तेजस्वी यादव ने कहा कि एटीएम से पैसे निकालने पर भी लोगों को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हर चीज पर टैक्स और फीस बढ़ने के बाद अब यूपीआई को लेकर भी शुल्क की बात सामने आई है। तेजस्वी ने दावा किया कि 2000 रुपये से ज्यादा खर्च करने पर फीस लगेगी और इससे जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

उन्होंने नोटबंदी का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय सरकार ने काला धन खत्म करने और अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन उनके मुताबिक उसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। तेजस्वी ने महंगाई, बेरोजगारी और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए।

#WATCH | Patna | On UPI MDR transaction charges, RJD leader and LoP Tejashwi Yadav says, "Are these the "Achhe Din" that Modi ji promised? Everything- gas, petrol, and diesel has become more expensive…When UPI has become widely used, fees are being imposed on transactions above… pic.twitter.com/FkNiMaqkPs — ANI (@ANI) September 16, 2026

क्या 2000 रुपये से ज्यादा के हर UPI पेमेंट पर ग्राहक से पैसा लिया जाएगा?

केंद्र सरकार की ओर से जारी स्पष्टीकरण के मुताबिक, ऐसा नहीं है। नए फ्रेमवर्क में 2,000 रुपये से ज्यादा के कुछ ‘व्यक्ति से व्यापारी’ (P2M) लेन-देन पर MDR लागू होगा। यह सीधे ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क या टैक्स नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ‘व्यक्ति से व्यक्ति’ (P2P) UPI ट्रांजेक्शन किसी भी राशि के हों, वे मुफ्त रहेंगे।

इसके अलावा, 2000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट और तय शर्तों के तहत छोटे व्यापारियों के लेन-देन भी जीरो MDR के दायरे में रहेंगे। सरकार के अनुसार करीब 96 फीसदी P2M ट्रांजेक्शन प्रभावित नहीं होंगे।

बड़े मर्चेंट पेमेंट पर कितना MDR लगेगा?

नए फ्रेमवर्क के तहत 2000 रुपये से ज्यादा के निर्धारित P2M ट्रांजेक्शन पर 0.4 फीसदी MDR लागू होगा। 75,000 रुपये या उससे अधिक के ट्रांजेक्शन के लिए MDR की अधिकतम सीमा 300 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन रखी गई है। यह शुल्क पेमेंट इकोसिस्टम में शामिल बैंकों, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स और यूपीआई ऐप प्रोवाइडर्स के बीच बांटा जाएगा।

खास क्षेत्रों में अलग व्यवस्था रखी गई है। रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस, फ्यूल और कृषि इनपुट जैसे क्षेत्रों में 2000 रुपये से ज्यादा के लेन-देन पर 5 रुपये का फ्लैट MDR लागू होगा। वहीं कैपिटल मार्केट से जुड़े कुछ पेमेंट पर 0.02 फीसदी MDR की व्यवस्था है, जिसकी सीमा 300 रुपये है।

ग्राहक से MDR वसूलने की अनुमति नहीं

वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि MDR ग्राहक पर नहीं डाला जाना चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि व्यापारी MDR की लागत ग्राहकों से न वसूलें। साथ ही यूपीआई ऐप प्रोवाइडर्स को प्लेटफॉर्म फीस या छिपे हुए शुल्क लगाने की अनुमति नहीं है।

सरकार का कहना है कि नए फ्रेमवर्क का उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाना और बड़े मर्चेंट ट्रांजेक्शन से मिलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर और छोटे व्यापारियों के लिए करना है। वहीं, विपक्षी नेताओं ने इस व्यवस्था को लेकर जनता और व्यापारियों पर संभावित असर के सवाल उठाए हैं।

तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला जारी रखते हुए कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता के बीच इस तरह के कदम उठाना ठीक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान ऐसे फैसलों को रोक दिया जाता है और चुनाव के बाद फिर लागू किया जाता है।

यह भी पढ़ें: UPI भुगतान पर 0.4% MDR फीस का फैसला नहीं होगा वापस: सरकारी सूत्र

सरकार 2000 रुपये से ज्यादा के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेन-देन पर प्रस्तावित 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को वापस लेने पर कोई विचार नहीं कर रही है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।