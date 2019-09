Tejas Express Lucknow to Delhi Train Ticket Booking, Route, Fare Price, 12586 Time Table: लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस कॉर्पोरेट सेक्टर की देश की पहली ट्रेन तेजस एक्सप्रेस (Tejas Express) का ऑपरेशन 4 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए टिकटों की बुकिंग (Tejas Train Ticket Booking) शुक्रवार (20 सितंबर) से शुरू हो जाएगी। टिकट बुकिंग के लिए irctc.co.in पर विजिट कर सकते हैं।

तेजस एक्सप्रेस का टाइम टेबलः यह ट्रेन मंगलवार का दिन छोड़कर लखनऊ जंक्शन (Lucknow Junction) से सुबह 6:10 बजे चलकर दोपहर 12:25 मिनट पर नई दिल्ली (NDLS- New Delhi Railway Station) पहुंचेगी। इस बीच यह कानपुर सेंट्रल (Kanpur Central- CNB) और गाजियाबाद (Ghaziabad Railway Station) पर ठहरेगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन नई दिल्ली से शाम को 4:30 बजे चलकर रात 10:45 बजे तक लखनऊ पहुंचेगी। बता दें कि तेजस एक्सप्रेस और नई दिल्ली-सियालदाह राजधानी एक्सप्रेस (12314- New Delhi to Sealdah Rajdhani Express) के समय में सिर्फ 5 मिनट का अंतर रहेगा।

टिकट कैंसिलेशन का नियमः प्राप्त जानकारी के मुताबिक तेजस एक्सप्रेस में चार्ट बनने के बाद वेटिंग टिकट कैंसिल (Waiting Ticket Cancelletion) कराने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन चार्ट बनने से पहले कराएंगे तो 25 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। बुधवार (18 सितंबर) को नई दिल्ली में उत्तर रेलवे क्षेत्र के सांसदों की बैठक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रेन मूवमेंट ऑर्डर गुरुवार (19 सितंबर) तक जारी हो सकता है।

टिकट बुकिंग में हो सकती है देरीः इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) के रीजनल मैनेजर अश्विनी श्रीवास्तव ने बताया कि तेजस ट्रेन के संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे (North-East Railway) की तरफ से आदेश जारी नहीं हुआ है, ऐसे में टिकट बुकिंग 20 सितंबर की बजाय 21 सितंबर से भी शुरू हो सकती है।