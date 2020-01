Tej Pratap Yadav Look Video: आरजेडी (RJD) नेता और बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav New Look) एक बार फिर अपने लुक को लेकर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने एक ग्वाले का भेष धरा है। अपने ट्विटर हैंडल (Twitter) से तेज प्रताप ने एक वीडियो शेयर (Social Media) करते हुए लिखा कि हम ढकोसला नहीं करते, उनके जैसे ढोंगी नहीं हैं हम। वीडियो में वह गाय का दूध दुहते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि तेज प्रताप अपने लुक को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। इससे पहले उन्हें शिव, कृष्ण आदि के भेष में देखा गया था।

वीडियो शेयर कर लिखी यह बात: तेज प्रताप ने गाय का दूध दुहते हुए एक वीडियो शेयर किया है। जिसमें उन्होंने लिखा- “हम कृष्ण के वंशज हैं, पापियों के विनाश के लिए हीं हमारा जन्म होता है! किसी को संदेह है तो कंस और कौरवों का इतिहास पढ़ ले। हम ढकोसला नहीं करते, उनके जैसे ढोंगी नहीं हैं हम। बातें चाहे विकास हूं की हो या विचार की। जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वो कहता हूं। बता दें कि जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम तो ग्वाले हैं। भगवान कृष्‍ण के वंशज हैं तो फिर इस काम में शर्म कैसी।

हम कृष्ण के वंशज हैं, पापियों के विनाश के लिए हीं हमारा जन्म होता है! किसी को संदेह है तो कंस और कौरवों का इतिहास पढ़ ले। हम ढकोसला नहीं करते, उनके जैसे ढोंगी नहीं हैं हम। बातें चाहे विकास की हो या विचार की। जो कहता हूँ वो करता हूँ, जो करता हूँ वो कहता हूँ।। pic.twitter.com/0fYnJAJqo5 — Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) January 24, 2020

नीतीश सरकार पर साधा निशाना: मंगलवार को तेज प्रताप यादव मिर्जापुर ने मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच पूजा की थी। इसके बाद गेस्ट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के मुद्दे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार दो नाव की सवारी कर रहे हैं और यह सवारी बहुत नुकसानदायक होने वाली है। इस दौरान वह काले और लाल कुर्ते में नजर आये थे। उन्होंने अपने बाल भी खोले हुए थे। आम श्रद्धालुओं के बीच कतार में खड़े होकर तेज प्रताप गर्भगृह पहुंचे तो उनके लुक को लेकर खासी चर्चा हुई।

अलग-अलग लुक को लेकर चर्चा में रहे हैं: बीते 10 दिसंबर को तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें वह लंबे बालों में एक्टर रणबीर कपूर के ‘रॉकस्टार’ की तरह की ड्रेस में नजर आ रहे थे। उससे पहले तेज प्रताप शिव, कृष्ण आदि भेष में देखे जा चुके हैं।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App