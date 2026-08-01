दिल्ली पुलिस ने राजनीतिक विश्लेषक तहसीन पूनावाला को नजरंबद कर दिया है। तहसीन पूनावाला ने शनिवार को एक वीडियो शेयर करते हुए यह दावा किया है कि पुलिस ने केंद्र की एथनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के खिलाफ उनकी प्रस्तावित भूख हड़ताल से पहले उन्हें उनके घर में कैद कर दिया गया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर इसकी जानकारी दी।
एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में, तहसीन पूनावाला ने दावा किया कि महिला अधिकारियों सहित दिल्ली पुलिस ने उन्हें अपने घर से बाहर निकलने से रोक दिया। उन्होंने फुटेज शेयर करते हुए लिखा, “महिला अधिकारियों समेत दिल्ली पुलिस की पूरी बटालियन ने मुझे घर में कैद कर दिया है, नितिन गडकरी एथनॉल से डरे हुए हैं।”
तहसीन पूनावाला ने अधिकारियों से पूछे सवाल
वीडियो में तहसीन पूनावाला बार-बार पुलिस अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि क्या इस कार्रवाई के लिए कोई आधिकारिक आदेश है। वीडियो में वे कहते हैं, “कोई कागज नहीं, कुछ नहीं। मुझे नजरबंद (house arrest) किया गया है।” साथ ही, वे सवाल करते हैं कि उन्हें घर से बाहर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है।
तहसीन पूनावाला को वीडियो में यह कहते हुए भी सुना जा सकता है, “मैंने क्या गलत किया है? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बताएँ सर, आप कानून का पालन करने वाले नागरिकों को नजरबंद कर रहे हैं, जबकि बाहर गुंडे आजाद घूम रहे हैं।”
शुक्रवार को जाने वाले थे गांधी स्मृति
तहसीन पूनावाला ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वे अकेले गांधी स्मृति तक पैदल जाएंगे और सरकार की एथनॉल-ब्लेंडेड फ्यूल पॉलिसी के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे। यह घोषणा तब की गई जब दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर 31 जुलाई को संसद तक उनके प्रस्तावित गाड़ी मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने ने केंद्र सरकार के E20 रोलआउट की आलोचना करते हुए कहा है कि जिन गाड़ियों को E10 फ्यूल के लिए बनाया गया है, उनके लिए यह फ्यूल उपलब्ध रहना चाहिए। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्होंने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की हैं।
तहसीन ने कहा, “हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं: E10-कम्पैटिबल गाड़ियों के लिए E10 फ्यूल उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि अभी भारतीय सड़कों पर चल रही गाड़ियों में से लगभग 80-90 प्रतिशत गाड़ियां इसी कैटेगरी की हैं। साथ ही, एथनॉल-फ़्री पेट्रोल भी सही कीमत पर उपलब्ध कराया जाए। अभी यह लगभग 165-170 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है।”
उन्होंने यह भी कहा कि भारत से फ्यूल इम्पोर्ट करने वाले देश- जैसे नेपाल, भूटान और बांग्लादेश – अपने ग्राहकों को पेट्रोल कम कीमत पर बेचते हैं। तहसीन पूनावाला ने यह सुझाव भी दिया कि E20 फ्यूल पर 20 प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, ताकि ग्राहक अपनी गाड़ियों के लिए सबसे सही फ्यूल चुन सकें।
तहसीन पूनावाला ने कहा, “E20 से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं।” दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर तुरंत कोई बयान जारी नहीं किया है।
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सरकार ने लोकसभा में कहा है कि E20 (20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित) पेट्रोल को चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बताया कि अब तक के परीक्षणों और वाहनों के इस्तेमाल से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हो या वाहन के प्रदर्शन पर प्रतिकूल असर पड़ा हो। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें