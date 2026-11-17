उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में मंगलवार को एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। गुलर बाजार के पास एक पुल से करीब 100 मीटर नीचे खाई में बस गिर गई। पुलिस के मुताबिक, इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसे के समय बस में करीब 30 से 35 लोग सवार थे। इनमें से लगभग 20 घायल यात्रियों को बचा लिया गया है। सभी घायलों को एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की ब्यासी और ढालवाला पोस्ट से टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया। टिहरी की जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल और एसएसपी श्वेता चौबे भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं।

6 people have lost their lives after a bus fell into a ravine about 100 meters below a bridge near Gular Bazar in Tehri Garhwal, Uttarakhand: Police https://t.co/WfU6o4dKEV — ANI (@ANI) November 17, 2026

पुलिस के अनुसार, मौके पर बचाव अभियान जारी है।

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