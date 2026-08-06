तहलका पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल को 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। दोषी ठहराए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध के तहत की जा रही है।

सजा सुनाए जाने के बाद तरुण तेजपाल ने कहा, ”हम इस फैसले से बेहद निराश हैं।”

-बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में तरुण तेजपाल को ट्रायल कोर्ट से मिली बरी होने की राहत रद्द (Acquittal Set Aside) कर दी।

-हाईकोर्ट ने तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को सहकर्मी से रेप और महिला की गरिमा भंग (Outraging Modesty) का दोषी ठहराया।

-दोषी ठहराए जाने के बाद अदालत ने तरुण तेजपाल को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

-सजा के दौरान तरुण तेजपाल के वकील ने नरमी की अपील करते हुए कहा कि वह राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं और दो बेटियों के पिता हैं।

-फैसले के बाद तरुण तेजपाल ने कहा कि वह बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे।

-अदालत ने शुरुआत में तरुण तेजपाल को आत्मसमर्पण (Surrender) के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

-बाद में उनके वकील के अनुरोध पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की अवधि दो सप्ताह से बढ़ाकर चार सप्ताह कर दी।

वहीं इस मामले की जांच अधिकारी गोवा पुलिस की सुनीता सावंत ने कहा, ”तरुण तेजपाल को 10 साल के कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और 5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।”

तहलका के पूर्व एडिटर तेजपाल ने कहा, ”हम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह मेरे खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और तहलका द्वारा किए गए काम की वजह से हो रहा है। हमने ट्रायल कोर्ट में साढ़े सात साल तक मुकदमा लड़ा और बरी हुए थे। जो लोग उनके साथ हैं, वे बरी हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा, उनके पीछे पड़ जाते हैं।”

उन्होंने आगे कहा, ”तहलका की रिपोर्टिंग से शायद कुछ राजनीतिक नुकसान हुआ या कुछ लोगों के निहित स्वार्थ प्रभावित हुए। पिछले 13 वर्षों से वे बदले की भावना से मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि सच्चाई सामने आएगी। हम सुप्रीम कोर्ट में अपने सबूत पेश करेंगे।”

क्या है मामला?

यह मामला नवंबर 2013 का है। एक महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित ‘थिंकफेस्ट’ कार्यक्रम के दौरान एक होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने उसका यौन उत्पीड़न किया था। मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। इसके खिलाफ गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच में अपील दायर की थी।