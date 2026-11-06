सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तहलका (Tehelka) के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जूनियर महिला सहकर्मी से रेप के मामले में मिली 10 साल की सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी। तेजपाल पर नवंबर 2013 में गोवा के एक लग्जरी होटल की लिफ्ट में अपनी जूनियर सहकर्मी के साथ रेप करने का आरोप है।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने मामले से जुड़े सबूतों, ईमेल और मैसेज पर विचार करने के बाद सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट का कहना था कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके तहत उनकी सजा पर रोक लगाई जा सके।

2021 में ट्रायल कोर्ट ने किया था बरी

तरुण तेजपाल ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 6 अगस्त 2026 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। गोवा की ट्रायल कोर्ट ने 2021 में उन्हें इस मामले में बरी कर दिया था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए उन्हें रेप और अन्य अपराधों का दोषी ठहराया और 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई।

तेजपाल के वकील ने उठाए जांच पर सवाल

सुप्रीम कोर्ट में तरुण तेजपाल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने पीड़िता के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि घटना के दौरान लिफ्ट के दरवाजे बंद रहने का दावा तकनीकी सबूतों से मेल नहीं खाता।

सिब्बल के मुताबिक, घटना के दौरान दो मिनट और नौ सेकंड के भीतर लिफ्ट के दरवाजे दो बार खुले थे। होटल मैनेजर और मित्सुबिशी के कर्मचारियों ने भी गवाही दी थी कि लिफ्ट के दरवाजे हर मंजिल पर अपने आप खुलते थे और बटन दबाकर उन्हें बंद नहीं रखा जा सकता था।

उन्होंने जांच अधिकारी पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप था कि घटना की सच्चाई सामने लाने में मदद कर सकने वाले CCTV फुटेज को जब्त नहीं किया गया।

तेजपाल के वकील ने यह भी दलील दी कि FIR दर्ज होने से पहले पीड़िता ने घटना के छह अलग-अलग बयान दिए थे जिनमें रेप या ओरल पेनेट्रेशन का जिक्र नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि तेजपाल सुनवाई के दौरान जमानत पर बाहर थे और उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया।

गोवा सरकार ने याचिका का किया विरोध

वहीं गोवा सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तेजपाल की याचिका का विरोध किया। उन्होंने घटना के बाद पीड़िता को भेजे गए मैसेज और माफी वाले ईमेल का हवाला दिया।

इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि माफी वाला ईमेल उस समय तहलका की एडिटर रहीं शोमा चौधरी ने तैयार किया था। उनके मुताबिक, ईमेल में तेजपाल और महिला के बीच हुई बातचीत का जिक्र था ना कि रेप की स्वीकारोक्ति का।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी है। इस फैसले से तरुण तेजपाल को राहत नहीं मिली है।